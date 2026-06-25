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Mbappé contra Messi: el duelo del último baile y la venganza aplazada

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L. Messi
K. Mbappe
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El trono del Mundial se debate entre el máximo goleador histórico de Francia y el mago número uno de Argentina.

Cada Mundial tiene su historia central y, en 2026, el destino reabre un capítulo clave del fútbol moderno.

Lionel Messi y Kylian Mbappé, separados por una generación, se reencontrarán en el mayor escenario del mundo: una cita que podría ser la despedida de la leyenda argentina y el momento clave de la estrella francesa.

Hace cuatro años, Messi le arrebató la Copa del Mundo a Mbappé en una noche histórica; el francés se conformó con el título de máximo goleador.

Ahora regresan en circunstancias distintas: Messi busca despedirse con broche de oro, mientras Mbappé aspira a demostrar que ya es el mejor del mundo.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    El Mundial de 2022... La herida que aún no ha cicatrizado

    Hablar de la rivalidad entre Messi y Mbappé lleva inevitablemente a aquella final del Mundial en Doha, hace cuatro años, donde ambos firmaron una de las mejores actuaciones individuales de la historia.

    En esa final loca parecía que el fútbol mundial pasaba de una generación a otra ante nuestros ojos: Messi buscaba el único título que le faltaba, y Mbappé intentaba demostrar que sería la próxima gran estrella.

    El francés marcó un hat-trick histórico ante Argentina y firmó quizá el mejor partido de su carrera internacional, pero se quedó sin título.

    Desde entonces, las comparaciones entre ambas estrellas han sido constantes en la historia del Mundial.

    Por eso, muchos ven el Mundial de 2026 no solo como un nuevo torneo, sino como el siguiente capítulo de una historia que empezó en Catar y aún no ha terminado.

    Para Mbappé será la oportunidad de la revancha, mientras que Messi buscará confirmar su superioridad histórica.

    • Anuncios
  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    La Bota de Oro... Se desata una nueva batalla

    Más allá de la lucha por el título, la rivalidad entre Messi y Mbappé acaparará los titulares hasta el final del torneo.

    Por ahora, Messi lidera la tabla de goleadores con 5 tantos, seguido de Mbappé con 4, los mismos que Vinicius Jr. y Haaland. Pero las cifras podrían crecer rápido.

    Messi, motor de Argentina, sigue marcando la diferencia a pesar de su edad.

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    Mbappé, con Francia, exhibe velocidad, puntería y desequilibrio en espacios cortos, y ya es el mayor peligro de los “Gallos”.

    Si ambas selecciones avanzan en la fase eliminatoria, es probable que su duelo se extienda hasta las últimas rondas. El escenario más emocionante sería repetir lo ocurrido en Catar, cuando compitieron por el título de máximo goleador hasta el final, aunque esta vez la lucha podría ser aún más reñida por la paridad en nivel y estadísticas.

    Más allá de este torneo, Messi ya es el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos, mientras que Mbappé, con 16, empata con el alemán Miroslav Klose.


  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Messi, para disfrutar... y Mbappé, para vengarse

    Quizá la mayor diferencia entre ambas estrellas en esta edición radica más en su estado mental que en cualquier otra cosa.

    Messi llega al torneo con una mentalidad nueva: ya ganó el Mundial, el Balón de Oro y casi todos los récords posibles, así que juega sin presiones, disfrutando de cada momento con la camiseta de Argentina.

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    Su calma se nota en el campo: ya no tiene nada que demostrar y solo disfruta de sus últimos partidos con Argentina, quizá firmando un desenlace legendario.

    Por el contrario, Mbappé sale a cada partido con otra motivación: sabe que el mundo no solo espera goles, sino que quiere ver si puede liderar su generación como hicieron Messi y Cristiano.

    En los últimos meses ha recibido mucha presión y críticas, tanto con Francia como tras fichar por el Real Madrid, así que llega al Mundial decidido a responder sobre el campo.

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