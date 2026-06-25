Mbappé contra Messi: el duelo del último baile y la venganza aplazada

Cada Mundial tiene su historia central y, en 2026, el destino reabre un capítulo clave del fútbol moderno.

Lionel Messi y Kylian Mbappé, separados por una generación, se reencontrarán en el mayor escenario del mundo: una cita que podría ser la despedida de la leyenda argentina y el momento clave de la estrella francesa.

Hace cuatro años, Messi le arrebató la Copa del Mundo a Mbappé en una noche histórica; el francés se conformó con el título de máximo goleador.

Ahora regresan en circunstancias distintas: Messi busca despedirse con broche de oro, mientras Mbappé aspira a demostrar que ya es el mejor del mundo.