Maya Jama y su novio Ruben Dias celebran Halloween con disfraces de pareja inspirados en Piratas del Caribe mientras se unen a sus compañeros del Manchester City en la fiesta del club
Jama y Dias celebran Halloween
La presentadora de Love Island, Maya Jama, acudió a Instagram para compartir fotografías de la fiesta de Halloween organizada por el Manchester City, mientras asistía a las celebraciones con la estrella del City y su novio Dias, vestidos con disfraces de pareja inspirados en Piratas del Caribe. La pareja deslumbró con los elegantes disfraces, y también se unieron a ellos compañeros del equipo del club. En el pie de foto de su publicación de Instagram, Jama escribió: "Primer Halloween en Manchester".
- Getty/Instagram (@mayajama)/GOAL
Jama y Dias oficializaron su relación a principios de este año
Jama y Dias han estado saliendo durante casi un año, con su relación haciéndose pública en abril de 2025 después de meses de especulación. Se dice que la pareja se conoció por primera vez en los MTV Europe Music Awards en noviembre de 2024, con rumores iniciales circulando después de que los fanáticos notaran pistas de Maya en la foto de Año Nuevo de Dias.
Su romance se hizo oficial cuando fueron vistos juntos en el evento de la Baller League de KSI en Londres, antes de confirmar más tarde las cosas en las redes sociales con publicaciones cariñosas. Desde entonces, la pareja ha equilibrado una relación de alto perfil con un deseo de privacidad, un desafío dado el estatus de celebridad de ambos. En una entrevista reciente con The Telegraph, Dias abordó la atención mediática, diciendo: "No, creo que eso es lo último en lo que piensas. Ambos estamos conscientes de ello, y no hay manera de evitarlo. Pero al final del día, no lo haces sobre eso. Lo haces sobre todo lo demás, y luego eso es un extra con el que tienes que lidiar y, obviamente, ser inteligente con ello."
Informes en agosto sugerían que Jama se estaba preparando para pasar más tiempo en Manchester, posiblemente mudándose con Dias a medida que su relación sigue fortaleciéndose. Sin embargo, luego aclaró la situación en una declaración dirigida a sus fans, que decía: "Les dije que si iban a escuchar alguna noticia al respecto, vendría de mí y solo de mí. Seré la anfitriona el próximo año, volveré para All Stars en enero y luego para la serie de verano en junio y julio. Vamos de nuevo, queridos míos."
Maya podría mudarse a Manchester
Según The Sun, Maya está planeando mudarse a tiempo completo a Mánchester para estar con Dias y apoyarlo. Una fuente le dijo a la publicación: "A Maya le encanta la naturaleza terrenal de Mánchester, así como el glamour del fútbol y la escena WAG. Bristol y Londres siempre serán especiales para ella, pero le encanta pasar más tiempo en Mánchester con Ruben. La ciudad se ha convertido en un centro de celebridades."
- Getty
Dias, recuperando forma esta temporada
Dias, quien sufrió múltiples lesiones la temporada pasada, vio su tiempo de juego reducido a solo 27 apariciones en la Premier League y 44 en todas las competiciones. También experimentó una mala racha de forma, lo que hizo que el City tuviera dificultades en la Premier League y finalmente terminara tercero en la tabla de la liga, 13 puntos detrás del campeón Liverpool.
Sin embargo, en la campaña 2025-26, Dias ha sido una presencia constante y vital para los Cityzens hasta ahora, manteniendo su reputación como uno de los defensores más confiables de la Premier League. Hasta noviembre de 2025, ha jugado 12 partidos en todas las competiciones —nueve en la liga y tres en la Liga de Campeones— acumulando 995 minutos de acción.
Sus actuaciones y fuerte liderazgo en la línea defensiva han sido clave a pesar del comienzo mixto del club en la campaña. Habiendo firmado recientemente una extensión de contrato hasta 2029, Dias sigue siendo central en los planes de Pep Guardiola mientras persiguen el éxito doméstico y europeo una vez más. Su disponibilidad y estado físico también han sido positivos, sin lesiones reportadas hasta ahora esta temporada, a diferencia de las últimas temporadas.
El internacional portugués volverá a la acción el domingo cuando los hombres de Guardiola se enfrenten al Bournemouth en un difícil partido de liga en casa.