Máximo goleador de la Eurocopa 2024: Harry Kane, Cristiano Ronaldo y los 15 aspirantes a ganar la Bota de Oro

La leyenda portuguesa ganó el premio hace tres años, pero en Alemania afrontará una dura lucha para repetir.

La Bota de Oro europea tiene una historia legendaria, con algunos de los jugadores más ilustres ganando el premio a lo largo de los años.

En 1972, el mítico delantero alemán Gerd Müller vio su nombre estampado en el trofeo, mientras que Michel Platini consolidó su legado futbolístico con una notable cosecha de nueve goles en la edición de 1984 en Francia. Más recientemente, Alan Shearer, máximo goleador de la Premier League, ganó la Bota de Oro, mientras que David Villa, Fernando Torres y, por supuesto, Cristiano Ronaldo también lo han conseguido.

A veces, el ganador del premio al máximo goleador puede surgir de un lote de nombres que no esperas. En 2004, Milan Baros no llegaba como candidato a ganarlo en Portugal. Pero en la competición nadie logró hacerlo mejor que él. “Si alguien me hubiera dicho de antemano que marcaría cinco goles en este torneo, no lo habría creído ”, admitió el propio Baros.

Pero, ¿quién ganará la Bota de Oro de la Eurocopa 2024 este verano? ¿Un nombre consolidado o una sorpresa absoluta? GOAL ha elaborado una lista de aspirantes a ganar el codiciado premio.