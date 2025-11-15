Mauricio Pochettino califica el cambio de calendario de la MLS como un 'gran paso adelante' mientras la liga de EE. UU. acuerda alinearse con la temporada europea

Pochettino dijo: "Seguro que este es un gran paso adelante para la MLS para estar a la par con las mejores ligas del mundo. Habiendo dirigido equipos de clubes y ahora el equipo nacional de EE. UU., la capacidad de alinearse con el calendario internacional tendrá un enorme impacto positivo para los jugadores, entrenadores y clubes. Esto también se extiende más allá de los equipos nacionales mayores; nos permitirá tener acceso a los jugadores del equipo nacional juvenil durante períodos críticos de competencia internacional, avanzando aún más su desarrollo."

El ex entrenador de Spurs y Chelsea agregó: "Mi reacción es: bien hecho. Felicitaciones, fantástico, creo que es una gran decisión. Lo que podemos hacer desde mi punto de vista personal y la federación (de fútbol de EE. UU.) es mostrar nuestro apoyo. Es una gran decisión. Creo que va a ser bueno para la MLS, bueno para el fútbol en los EE. UU. y estoy de acuerdo con la decisión. Estoy contento porque, esté yo aquí o no, creo que es una buena decisión para el fútbol. La sensación va a ser como si estuviéramos compitiendo aquí en los EE. UU. como lo hacemos en Europa, que siempre es la referencia. Estamos en un proceso de evolución y desarrollo. La mejor manera de crecer en el deporte es ver las principales ligas [del mundo], cómo actúan y cómo están haciendo las cosas."