La estrella de los Red Devils, Cunha, ha ofrecido una visión fascinante del reciente resurgimiento del club, y ha decidido destacar la labor del exentrenador Amorim, a pesar de que el equipo ha mejorado su suerte desde su marcha. Amorim, que llegó con grandes expectativas procedente del Sporting CP, fue destituido de sus funciones en Old Trafford a principios de enero, tras una etapa difícil en la que solo consiguió dos victorias en siete partidos de la Premier League.

Sin embargo, desde que Carrick tomó las riendas de forma interina, los Red Devils parecen un equipo transformado, embarcándose en una formidable racha de cinco partidos sin conocer la derrota que ha reavivado su temporada. El cambio de rumbo bajo la dirección de Carrick ha sido espectacular, con cuatro victorias consecutivas, incluidas las importantes victorias contra el Manchester City y el líder de la liga, el Arsenal.

Cunha, que ha destacado durante este periodo, marcó el famoso gol de la victoria en el Emirates Stadium que dejó atónitos a los Gunners. En declaraciones a DAZN, el delantero brasileño dijo: «Siempre he estado muy agradecido por todo lo que hizo Rubén. Creo que es muy fácil, cuando las cosas cambian, ver el pasado solo como problemas, pero es todo lo contrario; era una persona increíble».