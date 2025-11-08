Matheus Cunha revela conversación en el túnel con Ruben Amorim después del enfrentamiento entre Manchester United y Wolves antes de que el delantero brasileño hiciera el traspaso millonario a Old Trafford

En abril de este año, Cunha visitó Old Trafford con el equipo de los Wolves para un enfrentamiento de la Premier League y fue la estrella en la victoria de su club por 1-0 sobre los anfitriones, ya que Pablo Sarabia anotó el único gol del partido. Después del silbato final, cuando el brasileño estaba a punto de entrar al túnel, Amorim lo detuvo y tuvo una conversación.

Recordando la discusión con el entrenador portugués, Cunha dijo a The Sun: "Él dijo, ‘Oye, cuídate hoy. ¿Qué sientes sobre el estadio? Después del primer partido, Wolves contra United [en el Boxing Day], fue un buen momento para sentir que tenemos esta conexión. Wolves es muy apasionado. Hablamos un poco en el juego y él [me dijo] algo.

"Y luego dije: '¡Oye, cuida de esa cosa!' o algo así. Es alguien que nos impulsa. Esto es lo más importante para ser entrenador en este gran entorno. Los resultados empiezan a llegar mucho más ahora. Pero personalmente, es alguien que puede mostrarte la energía y luego la pasión por ser parte de su equipo y hacer las cosas por él, por el club y mostrar lo que puedes hacer para ser mejor. Es alguien que es muy apasionado por su trabajo. Alguien a quien siento que es un privilegio ser el entrenador de uno de los clubes más grandes del mundo y nos muestra esto. Nos muestra nuestra responsabilidad de usar esta camiseta y luego mostrarle a todos lo que es ser parte de Manchester United. ¡Cada día que está conmigo es un poco más intenso! Pero sé al 100% que es porque quiere sacar lo mejor de mí y luego mostrarle a todos lo que creo que él sabe que puedo hacer."

