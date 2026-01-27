"Necesito tener al ganador del partido", dijo Cunha al BBC. "Cuando el balón está llegando, todas las pequeñas cosas están viniendo muy rápido y todo lo que quiero hacer es terminar la acción muy bien". Que Cunha asumiera la responsabilidad de encontrar al ganador del partido apenas un par de minutos después de que Mikel Merino igualara fue reminiscentemente a un jugador que regularmente iluminaba este encuentro y con quien se le ha comparado en varias ocasiones: Eric Cantona.

El CEO de United, Omar Berrada, llamó a Cunha 'cantona-esco' justo después de que completara su traslado por 62,5 millones de libras desde Wolves y el genio francés que cambió el curso de la historia del club en la década de 1990 ha sido mencionado cada vez que el brasileño ha producido algo mágico.

A decir verdad, esos momentos han sido muy escasos en United dado su precio y reputación y en ocasiones la comparación parecía una exageración grosera, especialmente cuando Cunha no lograba inspirar a los Red Devils mientras Amad Diallo y Bryan Mbeumo estaban fuera y mientras Bruno Fernandes estaba lesionado. De hecho, ha iniciado los últimos dos partidos de United en el banco, un lugar en el que Cantona rara vez se veía.

Y sin embargo, su momento deslumbrante fue prueba de que Cunha tiene un factor X similar al de Cantona y puede impulsar a United de regreso a donde quieren estar...