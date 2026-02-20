¡Mason Greenwood da la sorpresa! El exjugador del Manchester United falla un penalti y el Marsella pierde ante el Brest, lo que supone un duro golpe para sus aspiraciones en la Liga de Campeones

Greenwood realizó un total de siete disparos a lo largo del partido, pero solo dos fueron a puerta, en una noche en la que sus esfuerzos fueron infructuosos. Ha estado en buena forma esta temporada, marcando 14 goles y proporcionando cuatro asistencias en 20 partidos como titular en la Ligue 1.

Su antiguo entrenador, De Zerbi, ha contribuido a que Greenwood alcance su máximo potencial. El exentrenador del Brighton ha dicho lo siguiente sobre este talento en plena madurez: «Siempre necesitamos a un Greenwood como el que hemos visto en los últimos partidos. Es un Greenwood de talla mundial. Porque, además de lo que le enseñaron su madre y su padre, se está convirtiendo en un jugador completo. Él también ha pasado por momentos difíciles, no se marchó y se quedó aquí. Entendió que le decíamos cosas por su propio bien y por el bien del OM».

De Zerbi añadió: «Espero que siga así. Le recuerdo constantemente que tiene que seguir así y que es principalmente por su propio bien. Porque también lo veo un poco más humano. A veces sonríe, habla un poco más. Está menos retraído que antes. Y eso es algo positivo. Ahora todo el mundo puede apreciar a Greenwood aún más que antes».