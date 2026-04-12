Más que un error: la catástrofe arbitral amenaza el proyecto del Al-Ahli saudí

En un momento que parecía normal, empezó a tejerse una historia compleja, con decisiones arbitrales polémicas y declaraciones incendiarias, relatos contradictorios y grabaciones de audio cuya veracidad aún no se ha determinado, lo que ha convertido el suceso en un misterio sin resolver en el que los detalles se entrelazan y las incógnitas se multiplican.

Nos referimos al partido entre Al-Ahli y Al-Fayha, que terminó 1-1 en la 29.ª jornada de la Liga Roshen de Profesionales, donde «El Elegante» perdió otros dos puntos y encendió los ánimos en todos los frentes.

Ya no se discute solo un penalti o una tarjeta, sino la imparcialidad, las presiones y los mensajes ocultos que crecen en los pasillos del club.

La incertidumbre crece y la pregunta clave es: ¿una crisis temporal que se disipará o un problema grave que pueda redefinir la competición y poner en riesgo un proyecto antes sólido?











