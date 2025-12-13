¿Más incertidumbre con Neymar? Por qué la superestrella de Brasil retrasará la renovación del contrato con Santos, explicado
La renovación del contrato de Neymar con Santos se retrasa debido a una cirugía
Neymar sigue en camino de firmar una extensión con Santos, a quien se reincorporó en enero después de casi 12 años lejos del club donde comenzó su ilustre carrera. Su contrato actual vence el 31 de diciembre de este año y, tal como están las cosas, será libre para trasladarse a otro lugar si no se acuerda una extensión.
Según el periodista Lucas Musetti, según informó Planeta do Futebol en Brasil on X, la renovación se esperaba inicialmente que se finalizara esta semana, pero los planes para la cirugía de Neymar han ralentizado este proceso por consejo de Neymar Sr, el padre y agente del jugador.
Se dice que Neymar Sr. afirmó que 'no hay necesidad de apresurarse' y sugirió esperar la cirugía, a lo cual el club estuvo de acuerdo como el plan de acción decidido. Se sigue esperando que se firme la renovación del contrato y se prevé que se acuerde hasta mediados de 2026.
Se dice que este tipo de demora es el ‘modus operandi’ de ambos Neymars, que tienden a buscar no devaluar al jugador y hacer parecer que Santos es la única opción. Pero el club está 'muy confiado' en que se firmará el contrato, confirmando recientemente que las conversaciones estaban en marcha.
- AFP
El nuevo contrato de Neymar seguirá adelante si la cirugía es exitosa.
El reportero de Santos, Musetti, dijo en su canal de YouTube: “Quiero decirles que lo mejor es tener paciencia respecto a la renovación del contrato de Neymar. Santos esperaba que se resolviera esta semana, pero eso no va a suceder.
“Santos esperará la cirugía de Neymar. Neymar está de vacaciones en Estados Unidos, pasó de Miami a Nueva York y regresará la próxima semana, cuando se espera que programe la cirugía. La cirugía sucederá antes de Navidad, tal vez incluso en los próximos días.
“Santos ya quería renovar el contrato, pero escuchó del padre de Neymar que no hay necesidad de apresurarse, esperemos a la cirugía. Santos estuvo contento con eso, especialmente porque es bueno esperar a que la cirugía sea exitosa. Es probable que la cirugía sea muy sencilla, una artroscopía para corregir el problema, pero ¿y si se abre y hay un problema más grande de lo que se imaginaba? Lo cual requiere un mes de recuperación. Entonces, ¿cómo puedes renovar si no has tenido la cirugía?
“Así que, Santos decidió esperar, entiende que es un buen camino, y no renovará esta semana, ciertamente solo renovarán después de que Neymar se someta a esta cirugía de menisco. El acuerdo de renovación está avanzado hasta la mitad del año, pero tendremos que ser pacientes.
“También entiendan que este retraso es ‘natural’, es el modus operandi especialmente del padre de Neymar. Esto ha sucedido en otras dos ocasiones. Cuando Neymar llegó por primera vez, no había firmado el contrato hasta el día de su presentación.”
El elemento de la salud mental en juego en medio de las heroicas acciones de Neymar para salvar al Santos
Musetti también habló de un elemento de salud mental en los retrasos, ya que Neymar recientemente habló públicamente de haber tenido un ‘colapso’ psicológico y necesitar un tiempo libre antes de someterse a su cirugía.
Neymar anotó cinco goles en cuatro partidos para asegurar que Santos evitara el descenso de la Serie A de Brasil en el primer intento desde su ascenso desde la segunda división y desde entonces decidió irse de vacaciones, para descansar antes de la operación. Esto, a su vez, también ha demorado la renovación de su contrato.
"Vine para esto [mantener a Santos en la categoría], para intentar ayudar de la mejor manera posible," dijo Neymar. "Estas han sido semanas difíciles para mí. Agradezco a quienes estuvieron conmigo para levantarme. Si no fuera por ellos, no habría jugado estos partidos debido a este problema en la rodilla."
- (C)Getty Images
La cirugía y la renovación de contrato podrían ayudar a Neymar a asegurarse un puesto en la Copa del Mundo
Es probable que Neymar renueve en Santos y permanezca con el conjunto brasileño al menos hasta el Mundial, ya que se cree que el hecho de encontrar su mejor forma en Brasil aumentará sus posibilidades de ser seleccionado para la plantilla del Mundial de Carlo Ancelotti el próximo verano - aunque la percepción pública ha estado dividida al respecto.
El jugador de 33 años no ha jugado para la Selección desde 2023 y espera hacer un regreso de alto perfil a tiempo para el torneo en Estados Unidos, Canadá y México. El exjugador del Barcelona y Paris-Saint-Germain fue nombrado en una lista provisional para el descanso internacional de marzo, pero finalmente no participó, y su cirugía pendiente se considera como la clave para cambiar las cosas en el escenario internacional.