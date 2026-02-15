Más drama en el Marsella de Mason Greenwood, donde los furiosos aficionados intentan asaltar las suites presidenciales del estadio en medio de la crisis del club

El empate contra el Estrasburgo ha dejado al Marsella en cuarta posición en la tabla de la Ligue 1, a 12 puntos del líder, el Lens. El equipo está trabajando bajo la dirección del entrenador interino Jacques Abardonado tras la destitución de Roberto De Zerbi como entrenador el 11 de febrero.

El exentrenador del Brighton fue destituido tras la goleada por 5-0 sufrida ante su archirrival, el París Saint-Germain, en Le Classique. Según informaciones aparecidas en Francia, «la relación de De Zerbi con sus jugadores se había vuelto tensa y el italiano sabía que se iba».

Se afirma que la posición del italiano se había «vuelto insostenible». Se mantuvieron conversaciones nocturnas sobre su futuro y finalmente se tomó la decisión de separarse.

RMC Sport, citando a un «amigo» de De Zerbi, afirmó que este sabía que su tiempo había terminado «la noche del partido en París», ya que admitió después no tener «respuestas» y «no entender a su equipo».

De Zerbi es un personaje exigente y se dice que quedó «devastado» por la actitud de sus jugadores tras su desmoralizante eliminación de la Liga de Campeones, que se produjo tras la derrota por 3-0 ante el Club Brujas en la última jornada.

Expresaba su frustración con regularidad, y los aficionados compartían esas preocupaciones. De Zerbi tenía contrato hasta 2027, pero el Marsella anunció su marcha en un comunicado oficial: «Tras las conversaciones entre todas las partes implicadas en la gestión del club —el propietario, el presidente, el director deportivo y el entrenador—, se decidió realizar un cambio al frente del primer equipo. Se trata de una decisión colectiva difícil, tomada tras una cuidadosa reflexión en beneficio del club, con el fin de responder a los retos deportivos del final de la temporada.

El Olympique de Marsella desea agradecer a Roberto De Zerbi su dedicación, compromiso, profesionalidad y seriedad, que quedaron especialmente patentes en el segundo puesto del equipo en la temporada 2024/25. El club le desea lo mejor para el resto de su carrera».