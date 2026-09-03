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Martinelli completa su traspaso de 60 millones de libras al Al-Hilal tras su exilio del Arsenal
Final de una era para la estrella brasileña
El Arsenal ha autorizado la salida de Martinelli al Al-Hilal en una operación valorada en 60 millones de libras garantizados. El jugador, de 25 años, que llegó al norte de Londres siendo adolescente procedente del Ituano en 2019, se ha comprometido con un contrato de larga duración con el club de Riad. El acuerdo también incluye una cláusula por futura venta, lo que garantiza que el Arsenal se beneficiará de cualquier traspaso futuro del extremo.
El movimiento supone un enorme cambio financiero para el jugador, y varios informes apuntan a que su nuevo salario en Oriente Medio supera ampliamente el paquete de 180.000 libras semanales que percibía en la Premier League. Martinelli no tardó en abrazar su nuevo destino y apareció en un vídeo de presentación en las redes sociales del club para anunciar: "Orgulloso de ser azul, orgulloso de ser del Al-Hilal".
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Arteta deja de contar con el campeón del título
A pesar de disputar 53 partidos en todas las competiciones la pasada temporada y marcar 11 goles para ayudar al Arsenal a conquistar su primer título de liga desde 2004, el estatus de Martinelli cambió rápidamente durante el verano. Con solo 12 meses restantes en su contrato actual, el técnico Arteta supuestamente informó al brasileño de que no entraba en sus planes tácticos para la presente campaña.
La decisión de apartar a una figura tan destacada ha generado debate entre la afición del Arsenal, especialmente teniendo en cuenta la longevidad de Martinelli y su contribución histórica al desarrollo del equipo. El extremo brasileño disputó 191 partidos de Premier League con el Arsenal, aunque su influencia había disminuido después de ser titular en solo 11 encuentros durante la campaña del título de la pasada temporada. Arteta se mantuvo firme en su postura de que al extremo le costaría tener minutos importantes si hubiera optado por agotar su contrato en Londres.
Wright cuestiona el trato a Martinelli
La naturaleza de la salida de Martinelli ha suscitado críticas de figuras legendarias vinculadas al club, especialmente del exdelantero Ian Wright. En declaraciones a Sky Sports, Wright expresó su incomodidad por la manera en que el brasileño fue apartado del entorno del primer equipo. «La forma en que están tratando a Martinelli en este momento me hace sentir realmente incómodo», admitió Wright durante una reciente emisión.
La decisión de Martinelli de marcharse a Arabia Saudí llega después de que rechazara la oportunidad de unirse al Galatasaray a principios de este verano. El gigante turco había presentado una oferta cercana a los 38,9 millones de libras por el brasileño, pero el extremo no veía con buenos ojos un traspaso a la Superliga turca en esta etapa de su carrera.
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Una plantilla repleta de estrellas en Riad
Martinelli se une a un Al-Hilal que actualmente mantiene una intensa batalla en lo más alto de la clasificación de la Saudi Pro League junto al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Bajo la dirección de Simone Inzaghi, el club ha sido uno de los más agresivos en el mercado, reuniendo una plantilla capaz de dominar tanto en las competiciones nacionales como continentales.
El brasileño no es el único fichaje de alto perfil para el ataque de Inzaghi este verano. Martinelli jugará junto a Ollie Watkins en Riad después de que el delantero inglés dejara el Aston Villa en una operación de 51 millones de libras. Al-Hilal también se ha asegurado los servicios del extremo neerlandés Crysencio Summerville, procedente del West Ham, reforzando aún más sus opciones ofensivas tras el descenso de los Hammers de la máxima categoría inglesa.
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