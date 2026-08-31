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De Roon AtalantaGetty Images

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Marten de Roon, del Atalanta a la Roma: las cifras de la operación

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M. de Roon

Il Tempo hace balance sobre el traspaso de Marten De Roon a la Roma: la Roma lo ficha del Atalanta a título gratuito, con bonus (también está el del Scudetto) por un máximo de 600 mil euros. El centrocampista, que hoy estará a disposición de Gasperini, ha firmado un contrato anual de 2 millones netos.


  • Pilar del Atalanta

    Nacido en 1991, De Roon deja el Atalanta, con la que está vinculado por un contrato que expira en 2028, tras 445 partidos, 23 goles y 32 asistencias. Ganó la Europa League 2024.


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