Il Tempo hace balance sobre el traspaso de Marten De Roon a la Roma: la Roma lo ficha del Atalanta a título gratuito, con bonus (también está el del Scudetto) por un máximo de 600 mil euros. El centrocampista, que hoy estará a disposición de Gasperini, ha firmado un contrato anual de 2 millones netos.
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Marten de Roon, del Atalanta a la Roma: las cifras de la operación
Pilar del Atalanta
Nacido en 1991, De Roon deja el Atalanta, con la que está vinculado por un contrato que expira en 2028, tras 445 partidos, 23 goles y 32 asistencias. Ganó la Europa League 2024.
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