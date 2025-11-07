Marruecos espera que el 'irremplazable' Achraf Hakimi se recupere milagrosamente de su lesión, pero el entrenador cuenta con que Noussair Mazraoui, de 'la misma calidad', reemplace a la estrella del PSG en la CAN

Cuando Hakimi colapsó de dolor después de la entrada de Luis Díaz durante el enfrentamiento de la Liga de Campeones del PSG contra el Bayern, los aficionados temieron lo peor. El momento silenció el Parc des Princes y envió ondas de choque a través de Rabat y Casablanca. Hakimi, uno de los jugadores más consistentes del PSG esta temporada con tres goles y siete asistencias, estaba visiblemente angustiado mientras era llevado fuera del campo.

Los exámenes médicos revelaron un esguince severo en su tobillo izquierdo, que involucraba daño parcial a la sindesmosis femoral y a los ligamentos deltoides. Aunque el PSG confirmó que no sería necesaria una cirugía, el tiempo estimado de recuperación de seis a ocho semanas puso instantáneamente en duda su participación en la Copa Africana de Naciones, que está programada para comenzar el 21 de diciembre de este año en Marruecos.

Para un jugador que ha comenzado la mayoría de los partidos del PSG esta temporada, el momento no podría ser peor. La línea de laterales del PSG, ya debilitada por las lesiones de Nuno Mendes y Ousmane Dembele, ahora enfrentaba otro golpe. Pero la preocupación más grande era para Marruecos, su capitán y líder estaba de repente en duda para el torneo más importante del país en casi medio siglo.

En medio de la creciente alarma, el entrenador de Marruecos, Regragui, se movió rápidamente para calmar la tormenta. Hablando en una conferencia de prensa dos días después de la lesión, aseguró a los aficionados: “Achraf Hakimi es el primer jugador que selecciono en la lista cada vez. Creo firmemente que es un jugador que puede recuperarse más rápido que otros. Achraf hará todo lo posible para estar en la AFCON. Lo apoyaremos. Implementaremos el mejor protocolo médico para asegurar que Achraf esté de regreso para la AFCON y al 100%.”