AFP
Marquinhos revela el peculiar método de entrenamiento de Luis Enrique para evitar que las estrellas del PSG discutan con los árbitros
Marquinhos prosperando bajo el mando de Luis Enrique en el PSG
El defensa brasileño habló sobre los métodos de Enrique para inculcar disciplina en su equipo desde su llegada en 2023, 10 años después de que Marquinhos llegara al Parc des Princes. El jugador de 31 años ha trabajado bajo varios entrenadores destacados en la capital francesa, incluidos Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Unai Emery y Laurent Blanc, pero siente un cariño especial por el exentrenador del Barcelona y compartió una visión sobre sus ideas únicas para desalentar la disidencia y asegurarse de que no pierdan el impulso en ningún momento.
- AFP
Revelada la interesante táctica de entrenamiento de Luis Enrique
"Cada entrenador tiene sus propias especificidades y tengo mucho respeto por todos ellos", dijo a Le Parisien. "Me gusta mucho Luis Enrique, es muy fuerte. Es un gran entrenador que aborda todos los aspectos del juego. Sabe cómo motivar a los jugadores y nos ha preparado física, táctica y mentalmente.
"Estamos listos para adaptarnos a todos los escenarios. Ya sea que ganemos o perdamos, avanzamos y obtenemos el resultado. El equipo puede superar todas las circunstancias de un partido. Y eso es gracias a Luis Enrique porque se interesa por los más mínimos detalles.
"Por ejemplo, para enseñarnos a nunca cuestionar las decisiones del árbitro, él deliberadamente pita malas decisiones en el entrenamiento. Esto nos hace trabajar mentalmente y nos acostumbra a no dejar de jugar."
Marquinhos reflexiona sobre las esperanzas de Dembele para el Balón de Oro
Después de ganar todos los trofeos la temporada pasada, incluyendo su primera corona de la Liga de Campeones, los gigantes de la Ligue 1 tienen un total de nueve jugadores nominados para el Balón de Oro este año. Aunque se ha generado mucho entusiasmo en torno a la sensación del Barcelona, Lamine Yamal, muchos están pidiendo que el premio vaya a Ousmane Dembélé del PSG,
"Tengo nueve compañeros nominados para el Balón de Oro, ¡todavía es muy difícil elegir uno! Pero, por supuesto, Ousmane es un jugador excepcional y si gana el Balón de Oro, será bien merecido," dijo Marquinhos sobre el tema.
"Honestamente, no [no hablamos de eso en el vestuario]. Ese no es nuestro objetivo. Al entrenador no le gusta cuando nos enfocamos en individuos. Si alguien pusiera su caso individual por delante de los intereses colectivos, se encontraría siguiendo una filosofía diferente a la nuestra. Queremos ganar trofeos colectivos primero, los títulos individuales vienen después."
- AFP
Comienza la defensa de la Liga de Campeones
Los parisinos comienzan la defensa de su Liga de Campeones contra Atalanta en el Parc des Princes, recordando un enfrentamiento que casi los sorprendió en 2020. Se necesitaron goles en el tiempo de descuento de Marquinhos y Eric Choupo-Moting para asegurar una victoria por 2-1 para el equipo francés después de un gol inicial en la primera mitad del equipo italiano.
Esta vez, Atalanta llega debilitada por las salidas de verano, mientras que el PSG parece estar en una forma suprema, habiendo ganado los cinco partidos competitivos que han jugado esta temporada.
Anuncios