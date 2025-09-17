Marquinhos revela el peculiar método de entrenamiento de Luis Enrique para evitar que las estrellas del PSG discutan con los árbitros

"Cada entrenador tiene sus propias especificidades y tengo mucho respeto por todos ellos", dijo a Le Parisien. "Me gusta mucho Luis Enrique, es muy fuerte. Es un gran entrenador que aborda todos los aspectos del juego. Sabe cómo motivar a los jugadores y nos ha preparado física, táctica y mentalmente.

"Estamos listos para adaptarnos a todos los escenarios. Ya sea que ganemos o perdamos, avanzamos y obtenemos el resultado. El equipo puede superar todas las circunstancias de un partido. Y eso es gracias a Luis Enrique porque se interesa por los más mínimos detalles.

"Por ejemplo, para enseñarnos a nunca cuestionar las decisiones del árbitro, él deliberadamente pita malas decisiones en el entrenamiento. Esto nos hace trabajar mentalmente y nos acostumbra a no dejar de jugar."