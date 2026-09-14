¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Kolo Muani JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Marocchi: "Kolo Muani pierde los duelos y falla el control del balón"

Juventus
R. Kolo Muani

El excentrocampista habla tras la derrota de la Juventus en el campo del Sassuolo

Giancarlo Marocchi, excentrocampista de la Juventus y actual comentarista de Sky, dio su opinión tras la derrota de la Vecchia Signora en el campo del Sassuolo: "Supongamos que Kolo Muani necesita ocho partidos para ponerse en forma, pero ahora mismo pierde duelos por fallar el control del balón, y eso es lo que no deja ser optimista a la Juve, que ya tuvo que jugar toda la temporada pasada sin delantero centro".


  • Sobre la defensa del equipo de Luciano Spalletti: "Lucumí y Bremer no tenían que hacer otra cosa que buscar o al primer o al segundo delantero, es decir, esto lo saben hacer los chavales de los Allievi. Yo no he visto nunca a uno de los dos centrales encontrar a los dos atacantes. El Sassuolo cerraba bien adelantando también a Thorstvedt y a los demás centrocampistas. Está claro que en las dos líneas de cuatro esa es la zona que debes ir a buscar, pero ni una sola vez".

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Europa League
Juventus crest
Juventus
JUV
NEC Nimega crest
NEC Nimega
NEC