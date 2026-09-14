Marocchi: "Kolo Muani pierde los duelos y falla el control del balón"

Sobre la defensa del equipo de Luciano Spalletti: "Lucumí y Bremer no tenían que hacer otra cosa que buscar o al primer o al segundo delantero, es decir, esto lo saben hacer los chavales de los Allievi. Yo no he visto nunca a uno de los dos centrales encontrar a los dos atacantes. El Sassuolo cerraba bien adelantando también a Thorstvedt y a los demás centrocampistas. Está claro que en las dos líneas de cuatro esa es la zona que debes ir a buscar, pero ni una sola vez".