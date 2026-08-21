Tottenham Hotspur se acerca a un nuevo paso para reforzar su línea ofensiva, después de entrar en negociaciones avanzadas con Manchester City para hacerse con los servicios del egipcio Omar Marmoush, en una operación que podría dar al entrenador Roberto de Zerbi una opción ofensiva diferente a los elementos que actualmente forman parte de su plantilla.

Según informó el periodista de la cadena "Sky Sport", Florian Plettenberg, a través de su cuenta en X, el Tottenham alcanzó un acuerdo definitivo con Marmoush sobre el contrato, mientras que las negociaciones entre los dos clubes por el traspaso continúan en marcha.

Los dos clubes aún no han llegado a un acuerdo definitivo, pero Marmoush podría convertirse en la más reciente incorporación al proyecto del Tottenham, que ya ha gastado 229,5 millones en Jan-Paul van Hecke, Sandro Tonali y Matheus Fernandes, además de su acuerdo con Manchester City para incorporar al extremo Savinho por 75 millones de libras esterlinas.

El movimiento del Tottenham llega en medio de los problemas de Dominic Solanke con las lesiones durante los últimos 18 meses, mientras que Richarlison ha entrado en el último año de su contrato, lo que convierte la incorporación de un nuevo delantero en una prioridad clara.

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