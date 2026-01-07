Getty Images Entertainment
Mario Balotelli sigue su camino y llega a su club número 14 a los 35 años
- Getty Images Sport
Balotelli tuvo dificultades con el Genoa
Sin embargo, Balotelli no logró dejar huella en su regreso a Italia. Solo disputó seis partidos de liga con el Genoa, todos desde el banquillo, y no juega de manera competitiva desde diciembre de 2024. En ese tiempo, el delantero de 35 años no pudo marcar, logrando apenas dos disparos en 57 minutos en total.
Fiel a su estilo, el exinternacional italiano recibió dos tarjetas amarillas durante su breve y desafortunada etapa con Il Grifone. Ante esto, el Genoa decidió no renovar su contrato en el Stadio Luigi Ferraris, y Balotelli quedó como agente libre desde el verano pasado.
Ahora, el delantero parece listo para volver a la acción con Al-Ittifaq FC de Dubái. Se espera que firme un contrato por dos años y medio en el Medio Oriente, y tiene previsto volar a Dubái este viernes para cerrar el acuerdo. Balotelli será registrado con el club emiratí a partir del 12 de enero.
¿Quiénes son Al-Ittifaq FC?
No debe confundirse con Al-Ettifaq de la Saudi Pro League, anteriormente dirigido por otra exestrella del Liverpool, Steven Gerrard. Al-Ittifaq FC compite en la Primera División de los Emiratos Árabes Unidos, un escalón por debajo de la UAE Pro League. Sin embargo, han tenido un inicio de temporada complicado y ocupan el último lugar, con solo dos victorias y seis puntos en 11 partidos.
El equipo también ha anotado apenas seis goles en lo que va de liga, por lo que esperan que la llegada de Balotelli aumente sus opciones de evitar el descenso a la tercera división. Al-Ittifaq FC es propiedad del italiano Pietro Laterza, quien también es dueño del Chievo de la Serie D.
Balotelli había sido vinculado con varios clubes de la Serie A y Serie B, pero decidió trasladarse a Oriente Medio. Al-Ittifaq perdió sus dos últimos partidos de liga, aunque logró su segunda victoria de la temporada en Boxing Day al vencer al Hatta Club 1-0 a finales de 2025.
- Getty Images Sport
¿Qué ha estado haciendo Balotelli?
Aunque sin club desde el verano, Balotelli pasó recientemente unos días en el resort Kandima, en las Maldivas, junto a su familia. Varios jugadores actuales y antiguos de la Premier League, como Joe Gomez y Ederson, también han disfrutado del lugar en fechas recientes.
Sobre su experiencia, Balotelli comentó: “La isla es impresionante, las villas son amplias y modernas, y despertarme frente al océano todos los días fue exactamente la razón por la que vine. Entrené a diario, desde el gimnasio hasta fútbol, tenis y actividades en la playa; todo perfecto para mantenerme en forma durante la temporada baja”.
El delantero, convocado 36 veces con la selección italiana y autor de 14 goles, incluido un memorable tanto en la semifinal de la Eurocopa 2012 ante Alemania, ahora se prepara para unirse a su 14º club en la carrera.
Balotelli ha pasado por Lumezzane, Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool, Nice, Marsella, Brescia, Monza, Adana Demirspor, Sion, Genoa, y ahora Al-Ittifaq, lo que le ha permitido jugar en Italia, Inglaterra, Francia, Turquía, Suiza y, próximamente, en los Emiratos Árabes Unidos.
Balotelli nunca estuvo lejos de la controversia
Balotelli nunca estuvo lejos de la controversia durante su paso por Inglaterra. Entre sus incidentes más recordados se incluyen encender fuegos artificiales dentro de su propia casa y la famosa celebración con la camiseta que decía “¿Por qué siempre yo?” tras marcar en el derbi de Manchester.
A pesar de los escándalos, también dejó momentos de calidad: proporcionó la asistencia para el gol de la victoria de Sergio Agüero contra el QPR en 2012, que curiosamente fue la única asistencia que registró en toda su carrera en la Premier League.
Anuncios