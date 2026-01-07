Mario Balotelli sigue su camino y llega a su club número 14 a los 35 años

Sin embargo, Balotelli no logró dejar huella en su regreso a Italia. Solo disputó seis partidos de liga con el Genoa, todos desde el banquillo, y no juega de manera competitiva desde diciembre de 2024. En ese tiempo, el delantero de 35 años no pudo marcar, logrando apenas dos disparos en 57 minutos en total.

Fiel a su estilo, el exinternacional italiano recibió dos tarjetas amarillas durante su breve y desafortunada etapa con Il Grifone. Ante esto, el Genoa decidió no renovar su contrato en el Stadio Luigi Ferraris, y Balotelli quedó como agente libre desde el verano pasado.

Ahora, el delantero parece listo para volver a la acción con Al-Ittifaq FC de Dubái. Se espera que firme un contrato por dos años y medio en el Medio Oriente, y tiene previsto volar a Dubái este viernes para cerrar el acuerdo. Balotelli será registrado con el club emiratí a partir del 12 de enero.