Marcus Rashford regresa para el viaje a Londres frente al Chelsea en la Champions League

Rashford, tras una actuación destacable con Inglaterra en el parón internacional de noviembre, se perdió la victoria del Barcelona por 4-0 frente al Athletic Club en el Camp Nou debido a una enfermedad. Sin embargo, ya se ha recuperado de la gripe y ha sido incluido en la convocatoria del Barça que viajará a Londres para enfrentar al Chelsea de Enzo Maresca.

Después de unos últimos días difíciles en el United, Rashford se ha convertido en una amenaza real para los rivales del Barça. Desde su llegada en calidad de cedido este verano, ha acumulado seis goles y nueve asistencias entre LaLiga y la Champions League. En esta última competición ha brillado especialmente, con cuatro goles y dos asistencias en sus cuatro partidos.

Su presencia frente al Chelsea será clave, y Flick contará con él para generar peligro y goles, especialmente teniendo en cuenta que ya ha anotado seis veces contra los londinenses. Además, sus cinco asistencias ante los Blues son otra estadística a tener en cuenta para mantener alerta al equipo de Maresca.