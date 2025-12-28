Rashford ha sido fundamental en el buen comienzo de temporada del Barcelona al haber proporcionado seis asistencias y anotado dos goles más para el equipo de Hansi Flick. Después de un pequeño bache, el Barcelona aprovechó el bajón en la forma del Real Madrid para llegar al descanso de invierno de La Liga en la cima de la tabla.

Una victoria por 2-0 en Villarreal el fin de semana pasado extendió la racha ganadora del Barcelona a ocho partidos mientras mantenían su ventaja en la cima de la tabla a cuatro puntos. Y mientras el Barcelona continúa destacándose a nivel doméstico, los miembros han votado a favor de hacer permanente el traspaso de Rashford.

En una encuesta del medio catalán Mundo Deportivo realizada a los socios del club del Barça, el 54.6% de los encuestados apoyan su fichaje permanente, mientras que el 35.6% se opone a retener los servicios de Rashford. Un 6.3% adicional cree que es mejor esperar hasta el final de la temporada antes de decidir el futuro del delantero en el Spotify Camp Nou.

El voto será un impulso para Rashford, quien admitió a principios de este mes que quiere quedarse en el Barcelona.