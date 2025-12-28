Getty Images Sport
Marcus Rashford pasa el referéndum de Barcelona mientras los socios votan para fichar al cedido del Man Utd en una transferencia permanente.
Los socios del Barça votan a favor de fichar a Rashford.
Rashford ha sido fundamental en el buen comienzo de temporada del Barcelona al haber proporcionado seis asistencias y anotado dos goles más para el equipo de Hansi Flick. Después de un pequeño bache, el Barcelona aprovechó el bajón en la forma del Real Madrid para llegar al descanso de invierno de La Liga en la cima de la tabla.
Una victoria por 2-0 en Villarreal el fin de semana pasado extendió la racha ganadora del Barcelona a ocho partidos mientras mantenían su ventaja en la cima de la tabla a cuatro puntos. Y mientras el Barcelona continúa destacándose a nivel doméstico, los miembros han votado a favor de hacer permanente el traspaso de Rashford.
En una encuesta del medio catalán Mundo Deportivo realizada a los socios del club del Barça, el 54.6% de los encuestados apoyan su fichaje permanente, mientras que el 35.6% se opone a retener los servicios de Rashford. Un 6.3% adicional cree que es mejor esperar hasta el final de la temporada antes de decidir el futuro del delantero en el Spotify Camp Nou.
El voto será un impulso para Rashford, quien admitió a principios de este mes que quiere quedarse en el Barcelona.
Rashford 'quiere' quedarse en Barcelona
Hablando con la publicación española SPORT, Rashford dijo: "Lo que quiero es quedarme en el Barça. Es el objetivo final, pero no es la razón por la que entreno duro y doy lo mejor de mí. El propósito es ganar. El Barça es un club enorme y fantástico, construido para ganar títulos."
Al ser preguntado sobre sus primeras impresiones de la ciudad y cómo se ha asentado en el club, Rashford respondió: "Me estoy adaptando muy bien al club y a la ciudad. Desde el momento en que llegué, me sentí muy bien recibido.
"Para mí, la razón por la que estoy aquí es para ayudar al equipo a ganar trofeos; la temporada pasada fue fantástica, pero la vida avanza muy rápido, las cosas cambian, y el objetivo es repetir esos éxitos. Estoy totalmente enfocado en eso. Todo ha sido fantástico con el personal y mis compañeros; no tengo ninguna queja."
Y Rashford afirmó que está en el "lugar perfecto" para continuar su carrera: "Estoy en el lugar y ambiente perfectos para continuar mi trayectoria como futbolista, así que solo trato de dar lo mejor de mí cada día y ayudar al equipo a ganar. Veremos qué sucede el próximo verano."
Flick elogia la 'mentalidad' de Rashford
El jefe del Barcelona, Flick, también ha hablado anteriormente muy bien de Rashford, ya que el alemán insistió en que el delantero cedido tenía la "mentalidad adecuada" para triunfar con el gigante español. "Cuando hablo con los jugadores, les explico por qué no jugaron," dijo Flick recientemente. "Cuando traté de explicarle a Rashford por qué no era titular, él dijo: 'No necesitas explicarme'. Lo importante es que el equipo gane y consigamos los tres puntos. Nada más importa. Esta es la mentalidad correcta y me alegra que esté con nosotros."
Sin embargo, aunque la encuesta entre los socios fue favorable para Rashford, no se pudo decir lo mismo de su compañero de equipo Robert Lewandowski. El contrato actual del internacional polaco expira al final de la temporada, aunque el Barcelona tiene la opción de extender su contrato por un año más.
El 59.3% de los socios encuestados respondió 'no' a extender la permanencia de Lewandowski en el club, mientras que solo el 31.6% votó por retener los servicios del jugador de 37 años. El 5.3% no expresó una opinión sobre el futuro de Lewandowski y el 3.6% afirmó que decidirían en función de los términos del nuevo contrato del delantero.
Lewandowski confirma una extraña petición del Barcelona
La votación de los miembros se produce después de que Lewandowski confirmara una historia de que Barcelona había pedido al ex delantero del Bayern Munich que no marcara goles como medida para ahorrar dinero al final de la temporada 2022-23 de La Liga. Con el título ya asegurado, y Lewandowski con 23 goles en la liga, se solicitó al experimentado delantero que se abstuviera de anotar en las últimas semanas de la temporada. Dos goles más habrían desencadenado un pago adicional de 2.5 millones de euros al ex club Bayern, y como Barcelona estaba enfrentando dificultades financieras, las figuras principales querían evitar costos adicionales.
Durante una entrevista con el periodista polaco Bogdan Rymanowski, Lewandowski admitió que el informe era correcto, reconociendo la solicitud y el contexto más amplio detrás de la misma. "Hay cosas de las que no quiero hablar. Respeto mucho al Barcelona y a las personas que trabajan allí. Era consciente de la situación del club. Había muchas otras situaciones que necesitaban ser resueltas por el bien del club", dijo Lewandowski.
El delantero abordó la lógica directamente, confirmando que la motivación era monetaria en lugar de táctica, agregando: "En resumen, era un bono, y se sabe que en ese momento Barcelona buscaba ahorrar cada euro. No era poca cosa, y para mí, tampoco cambió nada.
Sin embargo, Lewandowski agregó que la solicitud dejó una impresión duradera, afirmando: "No tengo problema con eso, pero se me quedó en la cabeza y me pregunté si debía marcar un gol o no."
