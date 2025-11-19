Ronaldinho ofreció una actuación magistral contra los eternos rivales del Barca en noviembre de 2005, anotando dos goles espectaculares. El segundo fue particularmente asombroso: se deslizó más allá de dos jugadores antes de pasar el balón por encima del portero del Real, Iker Casillas.

La actuación fue tan excepcional que una parte de los seguidores de Los Blancos dejó temporalmente de lado su feroz rivalidad para levantarse y aplaudir al jugador rival. Este raro gesto, previamente solo otorgado a Diego Maradona como jugador visitante, fue un testimonio del genio de Ronaldinho. Más tarde admitió que estaba tan feliz celebrando que ni siquiera notó la ovación en ese momento, enterándose de ella solo en el vestuario. El momento se ha convertido en un símbolo perdurable de la legendaria carrera del brasileño y el Barca ha lanzado un nuevo kit para conmemorar la ocasión.