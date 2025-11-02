¡Marcus Rashford se reafirma! El inglés envía un mensaje de cumpleaños significativo mientras disfruta de una mejora en su forma durante el préstamo en el Barcelona

Si alguien pensaba que Rashford había dejado el United en silencio, sus comentarios recientes demuestran lo contrario. Reflexionando sobre sus luchas en Old Trafford, no se contuvo. El mensaje fue claro ya que Rashford ve el caos detrás de escena en el United como una razón clave para su declive.

"Siento que he estado en un entorno inconsistente durante mucho tiempo, por lo que es aún más difícil ser consistente," se quejó.

Sin embargo, el ex capitán del United, Roy Keane, respondió al delantero y sugirió: "Hacia el final de su tiempo en el United, obviamente hubo problemas. Él fue parte del problema con el entorno, especialmente [siendo] uno de los jugadores más experimentados en el United. Debería haber estado marcando los estándares y mostrando a la nueva gente en el club cómo es ser un jugador del United."