La postura de Marcus Rashford sobre regresar al Manchester United bajo el mando de Michael Carrick se revela mientras Hansi Flick ofrece un nuevo veredicto sobre el cedido del Barcelona
Rashford quiere resolver su futuro
Según el Daily Mirror, Marcus Rashford no tiene ningún deseo de regresar al Manchester United en el verano y espera concretar un traslado a un nuevo club en verano, antes de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El Barcelona tiene la opción de comprar al jugador este verano, y se informa que le ha dicho al club catalán que quiere quedarse, y está tan desesperado por hacerlo que está dispuesto a renegociar los términos de su contrato actual, si ayuda a concretar su llegada permanente al club.
Rashford ha dicho sobre sus esperanzas para el futuro: "Lo que quiero es quedarme en el Barça. Es el máximo objetivo, pero no es la razón por la que estoy entrenando duro y dando todo. El objetivo es ganar. El Barça es un club enorme, fantástico, hecho para ganar títulos."
Y cuando se le preguntó sobre sus primeras impresiones de la ciudad y cómo se ha adaptado al Barcelona, el versátil delantero agregó: "Me estoy adaptando muy bien al club y a la ciudad. Desde el momento en que llegué, me sentí muy bien recibido.
"Para mí, la razón por la que estoy aquí es para ayudar al equipo a ganar trofeos; la temporada pasada fue fantástica, pero la vida avanza muy rápido, las cosas cambian, y el objetivo es repetir esos éxitos. Estoy totalmente concentrado en eso. Todo ha sido fantástico con el personal y mis compañeros; no tengo quejas."
Rashford echa raíces
Según el informe, Rashford ha comprado un apartamento en un distrito exclusivo de la ciudad, mientras que también ha seguido siendo un miembro clave del equipo de Inglaterra de Thomas Tuchel. Hasta ahora esta temporada, el inglés ha marcado 10 goles y registrado 10 asistencias.
Hansi Flick ha revelado su esperanza de que Marcus Rashford pueda seguir rindiendo, diciendo a los periodistas: “Creo que tiene mucho potencial por mostrar. Siempre nos centramos en los goles, el pase final… porque siempre hay margen de mejora. Pero con su velocidad y técnica, puede darnos mucho más. Estoy encantado, pero tiene mucho más potencial.
"Siempre hay margen de mejora. Pero con su velocidad y técnica, puede darnos mucho más. Estoy encantado con lo que nos está dando, pero tiene mucho más potencial. Quiero que todos estén en su mejor nivel.
"Se trata de mentalidad, actitud durante el entrenamiento… Eso es lo que queremos ver. Siempre aspirar a ser mejor."
Su contrato con el United se extiende hasta junio de 2028, pero no parece que tenga ningún deseo de regresar a Inglaterra.
El buen comienzo de Carrick
El United ha cambiado de entrenador desde la salida de Rashford, ya que fue desplazado bajo el mandato de Ruben Amorim. Ahora, Michael Carrick está a cargo y ha tenido un excelente comienzo, ganando todos sus primeros tres partidos. Carrick supuestamente quiere a Rashford de regreso si consigue el trabajo de manera permanente, pero puede terminar decepcionado.
Mientras tanto, Flick ha revelado que él y el director deportivo Deco están constantemente hablando sobre la posibilidad de fichar a Rashford de manera permanente.
Él dijo: "Deco y yo siempre hablamos sobre nuestro equipo y lo que podemos hacer.
"Las actuaciones de Marcus han sido realmente buenas hasta ahora, pero tenemos que manejarlo. Es trabajo de Deco y del club trabajar en la próxima temporada, así que tenemos que esperar. Todavía tenemos mucho más tiempo, hay muchos meses, muchos días, muchas semanas por delante y así es como es."
¿Qué sigue?
Marcus Rashford estará de nuevo en acción cuando el Barcelona juegue contra el Albacete en la Copa del Rey a mitad de semana. Luego jugarán contra el Mallorca en La Liga; el equipo de Flick actualmente está un punto por delante del Real Madrid, que se encuentra en segundo lugar en la parte superior de la tabla.
