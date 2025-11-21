¿Marcus Rashford está lesionado? El delantero inglés se salta el entrenamiento del Barcelona y se marcha tras conversaciones con Hansi Flick antes del regreso al Camp Nou contra el Athletic Club

Los preparativos de Barcelona para su histórico regreso al Camp Nou comenzaron con una nota inquietante, ya que Rashford dejó el entrenamiento temprano por segundo día consecutivo. Según Mundo Deportivo, el delantero inglés, que ha participado en todos los partidos desde que llegó cedido por el Manchester United, se presentó en el campo de entrenamiento del club con síntomas persistentes de gripe y se le aconsejó regresar a casa de inmediato.

"Marcus tiene fiebre. No pudo entrenar ayer ni hoy. Tengo dudas para mañana", dijo Flick sobre el inglés en una conferencia de prensa antes del partido del fin de semana. La ausencia de Rashford sería significativa ya que ha contribuido significativamente al equipo catalán con seis goles, nueve asistencias y un papel central en el ataque del Barça esta temporada. Además, el momento de esta enfermedad es particularmente preocupante ya que el club entra en un tramo exigente de partidos.