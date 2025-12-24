Getty Images Sport
Marcus Rashford deja pistas sobre su futuro tras un inicio fulgurante en Barcelona
Rashford brillando para el Barcelona
El Barça ha sabido aprovechar el bajón de forma del Real Madrid para recuperar el liderato de LaLiga y cerrará 2025 en lo más alto de la clasificación, con cuatro puntos de ventaja sobre su eterno rival. El conjunto azulgrana encadena ocho victorias consecutivas en el campeonato desde su derrota en El Clásico ante el equipo de Xabi Alonso el pasado octubre.
Rashford ha contribuido de manera notable a ese gran rendimiento doméstico, con dos goles y seis asistencias en la primera mitad de la temporada. Aunque ha tenido que alternar minutos en la banda izquierda con Raphinha, el delantero inglés asegura estar trabajando al máximo para ganarse la continuidad en el Spotify Camp Nou más allá de este curso, tras haber quedado relegado en el Manchester United bajo la dirección de Rubén Amorim.
El Barcelona dispone de una opción para hacer permanente su cesión por unos 30 millones de euros al final de la temporada, y desde España se apunta a que el club valora seriamente ejecutarla para retener al atacante más allá de la campaña 2025-26.
'Lo que quiero es quedarme en el Barça'
Según los informes, Rashford tendría que aceptar una reducción salarial para continuar en el club, pero el delantero ha dejado claro que está dispuesto a hacer todo lo necesario para no regresar a Manchester una vez finalice la temporada. En declaraciones al medio español SPORT, el atacante fue contundente: “Lo que quiero es quedarme en el Barça. Ese es el objetivo final, aunque no es la razón por la que entreno duro y lo doy todo. El propósito es ganar. El Barça es un club enorme y extraordinario, hecho para conquistar títulos”.
Rashford también habló de sus primeras sensaciones en la ciudad y de su adaptación al conjunto azulgrana. “Me estoy adaptando muy bien tanto al club como a la ciudad. Desde el primer momento me sentí muy bien recibido”, explicó.
“Estoy aquí para ayudar al equipo a ganar trofeos. La temporada pasada fue fantástica, pero el fútbol avanza muy rápido, las circunstancias cambian y el objetivo es volver a lograr esos éxitos. Estoy totalmente enfocado en ello. Todo ha sido excelente con el cuerpo técnico y mis compañeros; no tengo ninguna queja”, concluyó.
'Estoy en el lugar perfecto para continuar mi carrera como futbolista'
Rashford también fue consultado sobre la presión que implica jugar en un club del tamaño del Barcelona, y dejó clara su postura: “Aquí hay presión, pero no es una presión negativa; es la presión que uno desea como futbolista, la que siempre he querido. No puedo estar en un lugar donde no existan grandes expectativas; para mí es más difícil mantener la motivación y rendir al máximo en un club donde la exigencia no es la más alta”.
El atacante azulgrana insistió además en que se siente en el entorno ideal para seguir desarrollando su carrera. “Estoy en el lugar y en el contexto perfectos para continuar mi camino como futbolista. Solo intento dar lo mejor de mí cada día y ayudar al equipo a ganar. Ya veremos qué sucede el próximo verano”, añadió.
Por su parte, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha expresado en varias ocasiones su admiración por Rashford, destacando su mentalidad y actitud. “Cuando hablo con los jugadores, siempre les explico por qué no jugaron”, señaló el alemán a comienzos de mes.
“Cuando intenté explicarle a Rashford por qué no fue titular, me respondió: ‘No hace falta que me lo expliques’. Lo único importante es que el equipo gane y consigamos los tres puntos. Nada más importa. Esa es la mentalidad correcta y me alegra mucho que esté con nosotros”.
Barcelona regresa a la acción de LaLiga con el derbi local
El Barcelona cerró su último compromiso liguero con una cómoda victoria por 2-0 ante el Villarreal, gracias a los goles de Raphinha y Lamine Yamal a ambos lados del descanso, un resultado que le permitió sumar tres puntos clave en la lucha por el título. Con LaLiga entrando ahora en su parón invernal, el próximo partido del conjunto azulgrana será el 3 de enero, cuando visite a su rival local, el Espanyol, en el RCDE Stadium.
El Espanyol, por su parte, llega en un gran momento de forma. El conjunto perico terminó 2025 con fuerza y afrontará el derbi catalán en medio de una racha de cinco victorias consecutivas, tras imponerse 2-1 al Athletic Club el pasado fin de semana.
