Marcus Rashford al Barcelona, Andy Carroll al Liverpool y los 10 traspasos más 'inmerecidos' de la historia del fútbol

Después de dos años difíciles, Rashford logró su fichaje soñado, pero no es el único jugador que ha caído de pie tras traspasos polémicos.

“Si analizas dónde está Marcus Rashford como futbolista profesional, te esfuerzas de joven para llegar a la cima y jugar en clubes como el Manchester United, y cuando estás ahí, lo valoras. No lo desperdicias diciendo que quieres irte. Todo este episodio me parece muy desmoralizante”, declaró la leyenda del United, Teddy Sheringham, a Sky Bet al ser consultado sobre el inminente préstamo de Rashford al Barcelona.

“Desde mi punto de vista, pasar del Manchester United al Barcelona es un paso adelante que Rashford no se ha ganado,” añadió Sheringham, y es difícil no coincidir con esa opinión tras revisar las últimas dos temporadas del delantero con los Red Devils. Solo anotó 11 goles en la Premier League en 48 partidos, rompió las reglas disciplinarias y finalmente perdió su lugar tras la llegada de Ruben Amorim como entrenador, lo que llevó a Aston Villa a ficharlo a préstamo en enero.

Rashford volvió a mostrar una sonrisa en Villa Park, ayudando al equipo de Unai Emery a llegar a los cuartos de final de la Champions League y a terminar sexto en la Premier League, pero solo anotó cuatro goles. No fue sorpresa que Villa no ejerciera la opción de compra de 40 millones de euros por el delantero de 27 años. Después de tantas expectativas, Rashford se había convertido en un jugador dañado; un atacante sobrevalorado y sobrepagado que no mostró la mentalidad necesaria para triunfar.

Sin embargo, el Barça piensa distinto. Los campeones de LaLiga creen que Rashford es la pieza final del rompecabezas para conquistar la Champions League en 2025-26, y ahora formará parte de un ataque estelar junto a Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha.

Parece que Rashford es el hombre con más suerte en el fútbol, pero ¿está a punto de protagonizar uno de los traspasos más “inmerecidos” en la historia del deporte? GOAL presenta su lista con los 10 principales candidatos a ese título no deseado: