Marcus Rashford aún podría regresar al Manchester United, ya que su antiguo entrenador cree que el jugador cedido al Barcelona podría volver a casa.
La puerta sigue abierta para el regreso a Old Trafford.
Rashford, que está disfrutando de un resurgimiento en su forma con el gigante catalán tras una temporada en el Aston Villa, parece un jugador renacido lejos del intenso escrutinio de la Premier League, con cuatro goles y seis asistencias en La Liga, y otros cinco goles y tres asistencias en la Liga de Campeones. Sin embargo, Meulensteen cree que el vínculo entre el jugador y el club de su infancia es inquebrantable, lo que sugiere que una vuelta a Manchester es una posibilidad clara.
En declaraciones a BetGoat, el antiguo asistente de Sir Alex Ferguson destacó que los jugadores que pasan por la academia tienen una conexión única con el club que nunca se desvanece del todo. «Sin duda, podría ser una vía de regreso para Marcus Rashford al Manchester United», afirmó Meulensteen. «Creo que Marcus sigue siendo tan "rojo" como cualquiera porque se formó en las categorías inferiores cuando era un niño, y eso nunca desaparecerá, nunca lo abandonará».
Prosperando lejos de la Premier League
Meulensteen quiso destacar que la decisión de dejar el United, inicialmente para fichar por el Aston Villa y posteriormente por el Barcelona, fue la correcta para el desarrollo personal y profesional de Rashford. El holandés estableció un paralelismo con Scott McTominay, otro jugador formado en Carrington que ha triunfado lejos de Manchester al ganar el título de la Serie A con el Nápoles, y sugirió que salir de la Premier League ha permitido a Rashford volver a respirar.
«Lo mismo ocurre con Scott McTominay. Ambos jugadores lo han hecho muy bien allá donde han ido», señaló Meulensteen. «Pero creo que a Marcus le ha venido bien ese periodo fuera, primero en el Aston Villa y ahora en el Barcelona. Es una cultura diferente, un idioma diferente y un estilo diferente. Cada semana es diferente».
Argumentó que las implacables exigencias físicas y mentales de la máxima categoría inglesa pueden desgastar a los jugadores, y que La Liga ofrece un tipo de desafío diferente que actualmente se adapta al juego de Rashford. «La Premier League es diferente. Es mucho más exigente que cualquier otra liga del mundo. Y creo que está disfrutando del fútbol, y eso es lo más importante. Necesita disfrutar del fútbol».
Abordar la «pérdida de deseo» en el United
Al hablar sobre un posible regreso, Meulensteen no rehuyó abordar las razones por las que Rashford se sintió obligado a marcharse en primer lugar. Los últimos meses de su etapa inicial en el United se vieron empañados por una visible pérdida de confianza y felicidad bajo las órdenes de los entrenadores Erik ten Hag y Ruben Amorim. Meulensteen cuestionó los factores internos que llevaron a un jugador tan apasionado a perder su chispa, sugiriendo que «algo no iba bien» entre bastidores en ese momento.
«Siguen haciéndolo bien en la Liga de Campeones. Pero, sí, las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado en el club», observó Meulensteen. «Había algo que no estaba bien y que no le sentaba bien a Marcus en ese momento concreto en el Manchester United, porque hay que preguntarse realmente qué fue lo que le hizo perder las ganas de jugar en el club que tanto amaba y con el que había crecido».
Las conversaciones son clave para sanar la brecha
De cara al futuro, Meulensteen cree que el proceso de reconciliación probablemente ya haya comenzado gracias al tiempo que han pasado separados. Con Rashford recuperando la sonrisa en España y el United entrando en una nueva era, las condiciones para una reconciliación podrían estar dándose. Sin embargo, el holandés subrayó que nada sucederá sin un diálogo abierto y honesto entre el jugador y la jerarquía del club.
«Pero las cosas pueden cambiar, y pueden cambiar para mejor, aunque, obviamente, hay que mantener conversaciones para ver adónde conducen», concluyó.
