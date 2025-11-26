Getty Images Sport
Marco Verratti, en línea para una sorprendente reunión con Ander Herrera y Edinson Cavani mientras Boca Juniors considera una oferta por el exestrella del PSG
Boca abre conversaciones mientras Verratti considera su próximo movimiento
Boca Juniors ha comenzado a planear su regreso a la Copa Libertadores 2026, y el jefe Riquelme ya está apuntando a refuerzos de élite. Según Doble Amarilla, un nombre en la parte superior de la lista es Verratti, quien dejó el PSG en 2023 para un nuevo capítulo en Qatar pero ahora busca un nuevo desafío tras una campaña difícil marcada por lesiones y minutos limitados.
El centrocampista italiano se unió a Al Duhail este verano después de dos temporadas en Al Arabi, pero pasó gran parte de noviembre recuperándose de una lesión muscular. A pesar de haber firmado un contrato hasta junio de 2026, el italiano ha explorado en privado la posibilidad de irse antes, hablando con clubes en Italia, incluidos Inter, AC Milan y Juventus mientras evalúa su próximo paso.
Esas conversaciones llevaron a una nueva idea, surgida de discusiones con sus ex compañeros del PSG Cavani, Herrera y Paredes. El trío lo animó a considerar Argentina y la posibilidad de unirse a Boca, lo que llevó a Riquelme a intervenir. El jefe del club ya ha hecho contacto directo con Verratti e incluso ha comenzado a cortejar a su esposa, Jessica Aidi, presentándole oportunidades en Buenos Aires, una clara señal de la intención de Boca.
Un reencuentro años en proceso y una visión de la Libertadores
Este posible movimiento refleja la estrategia más amplia de Boca de cara a la campaña de la Libertadores 2026. Riquelme está decidido a ensamblar un núcleo veterano con pedigrí internacional, y Verratti encaja perfectamente con el plan: un centrocampista probado en la Liga de Campeones, un ex internacional italiano y un jugador que ha pasado una década compitiendo al más alto nivel del fútbol europeo. También subraya el esfuerzo continuo de Boca por construir un equipo capaz de dominar Sudamérica, al igual que en su fase “Euro Boca” en años pasados.
Cavani, firmado en 2023, fue la primera pieza importante, seguido por Herrera y Paredes, quienes ayudaron a defender a favor de Verratti. La posibilidad de una reunión en el mediocampo al estilo del PSG en Buenos Aires indica hasta dónde está dispuesto a llegar Boca para recuperar la supremacía continental. Mientras tanto, el deseo de Verratti de volver a la alta competencia juega a favor de Boca. Después de explorar el interés de la Serie A y considerar un regreso a Italia, un desafío en la Libertadores ofrece tanto prestigio como un nuevo tipo de motivación deportiva, a la cual parece estar cada vez más abierto.
Estado del contrato, dinámica de salida y un giro con Dybala
A pesar de la emoción que rodea el movimiento, el trato es complicado. Como Verratti todavía tiene contrato con Al Duhail, Boca debe negociar una salida anticipada o esperar que el mediocampista presione para ser liberado. Por ahora, el entorno del jugador ha comenzado a buscar opciones de salida, y el club catarí está consciente de su deseo de irse.
Más allá de Verratti, los fanáticos de Boca también han estado entusiasmados por un rumor separado que involucra a Paulo Dybala. La estrella de Roma ha sido vinculada vagamente con el club debido a su situación contractual en Italia y comentarios pasados sobre el fútbol argentino. Aunque las conversaciones sobre Dybala siguen siendo especulativas, su nombre añade aún más intriga al proyecto de Boca para 2026. Si ambos movimientos se materializaran de alguna manera, Boca de repente contaría con una plantilla llena de algunos de los nombres más grandes que jamás hayan jugado en Sudamérica.
Negociaciones en marcha mientras Boca busca un fichaje espectacular
Verratti es el objetivo más claro de Boca, y Riquelme ya ha activado los primeros pasos de su estrategia de reclutamiento. La disposición del mediocampista para salir de Qatar, combinada con el aliento de Cavani, Herrera y Paredes, hace que esto sea más que solo un sueño. El progreso ahora depende de si Boca puede llegar a un acuerdo con Al Duhail o encontrar una ruta de salida creativa antes de mediados de 2026. Con el regreso de la Libertadores en el horizonte, los gigantes argentinos quieren que el acuerdo se cierre mucho antes de que comience la campaña continental.
Una cosa es segura, si Verratti completa el traslado, la ambición de Boca para 2026 se vuelve inconfundible. Y con Cavani, Herrera y Paredes ya en el vestuario, el escenario está listo para una de las reuniones sudamericanas más sorprendentes de la memoria reciente.
