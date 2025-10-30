Marco Verratti defiende a Kylian Mbappé y revela por qué el tridente con Lionel Messi y Neymar fracasó en el PSG

El PSG se ha transformado en un equipo verdaderamente sólido en los últimos 12 meses. Tras un inicio titubeante y las dudas que generó la salida de Kylian Mbappé al Real Madrid, Luis Enrique y sus jugadores protagonizaron un giro espectacular en la segunda mitad de la temporada 2024-25.

No solo conquistaron el triplete doméstico —Ligue 1, Coupe de France y Trophée des Champions—, sino que también lograron, por fin, su ansiado primer título de la Liga de Campeones. Lo hicieron de forma contundente, goleando 5-0 al Inter en una final histórica de la máxima competición europea.

El éxito colectivo del PSG también se reflejó en logros individuales. Ousmane Dembélé coronó la temporada levantando el Balón de Oro 2025, tras firmar 33 goles en 49 partidos en todas las competiciones.

El proyecto actual del club parisino contrasta por completo con su antigua política de reunir estrellas mundiales. Entre 2021 y 2023, los gigantes de la Ligue 1 contaron con un tridente de lujo formado por Mbappé, Neymar y Messi. Sin embargo, aunque intimidaban sobre el papel, los rivales encontraban maneras de superar la presión del PSG y exponer sus debilidades defensivas. Messi y Neymar se marcharon en 2023, y Mbappé hizo lo propio un año después.

A partir de ahí, el PSG abandonó su enfoque de fichajes galácticos y adoptó un plan mucho más equilibrado e inteligente. Apostó por el talento joven y por su cantera, complementando la plantilla con jugadores experimentados en cada línea.

