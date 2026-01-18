Getty/GOAL
Marc Guehi vive un drama aéreo mientras el vuelo aborta el aterrizaje camino al chequeo médico del Manchester City para cerrar un traspaso de £20m desde el Crystal Palace
Guehi viaja a Manchester
Guehi voló a Manchester el domingo por la mañana, pero hubo drama ya que su vuelo abortó su aterrizaje planeado justo antes de las 9am, según informó The Sun. Un avión más grande fue movido inesperadamente a la pista, lo que forzó al jet privado de Guehi a tomar medidas de emergencia y posponer su aterrizaje cuando estaba muy cerca del suelo. Posteriormente, el vuelo aterrizó de manera segura en el aeropuerto de Manchester, y luego Guehi viajó a City para finalizar su transferencia.
Glasner furioso por la venta de Guehi
Guehi está en el último año de su contrato con Crystal Palace y estuvo cerca de unirse a Liverpool el pasado verano. Ese acuerdo se cayó en el último minuto, pero Guehi ahora está listo para mudarse al City en un acuerdo que permite a Palace evitar la posibilidad de perderlo en una transferencia gratuita al final de la temporada. Sin embargo, su venta ha dejado a Oliver Glasner furioso, con el entrenador revelando que se enteró solo un día antes de su partido contra Sunderland.
Glasner dijo a Sky Sports: "Ayer me enteré a las 10:30 am por primera vez que estábamos vendiendo a Marc. Creo que las negociaciones duraron varios días, así que nadie habría llamado a las 10 am y para las 10:30 am, todo estaba acordado. Entonces tenemos que lidiar con eso. Un día antes de un partido, tenemos que venir a Sunderland, cuando sabemos que no estamos en el mejor momento. Conocemos las circunstancias sin jugadores disponibles y estamos vendiendo a nuestro capitán. Ningún equipo haría esto. Otros equipos, los jugadores juegan y luego al día siguiente se van y nosotros estamos vendiendo el día anterior?”
El propio futuro de Glasner en Crystal Palace ahora está en duda. Reveló a principios de esta semana que dejará el club al final de la temporada, pero ahora podría ser despedido después de sus comentarios de "nos han abandonado" tras la victoria de Palace sobre Sunderland.
Guehi dará un impulso al Man City
La llegada de Guehi le dará a Manchester City un impulso muy necesario. El equipo de Guardiola cayó derrotado 2-0 ante el Manchester United en Old Trafford el sábado, con el City teniendo que arreglárselas actualmente sin los defensas centrales lesionados John Stones, Ruben Dias y Josko Gvardiol. Guardiola ha alineado al inexperto defensor Abdukodir Khusanov y a Max Alleyne en los últimos cuatro partidos del City y admitió que su equipo fue el segundo mejor contra el equipo de Michael Carrick.
Guardiola dijo a los periodistas: "Ellos fueron el mejor equipo. Tenían algo que nosotros no teníamos. He venido aquí muchas veces. Pero hoy no estuvimos al nivel requerido para ganar este tipo de partidos. Teníamos esa energía hace cuatro días contra Newcastle, pero no hoy. No fue una mala actuación. No obtuvimos el resultado. Ocurre. Fue un partido de fútbol y ellos fueron mejores. Tienen un nuevo entrenador, y tenían la energía en un derbi que nosotros no tuvimos. Hemos cambiado muchos jugadores en las últimas dos ventanas de transferencia, y necesitamos vivirlo. Este [tipo de] partido puede ocurrir; se trata más de los tres anteriores. Cambiamos mucho en los últimos 12 meses. El espíritu ha sido de primer nivel. Hoy fue el día en que no estuvimos aquí, pero en Sunderland fuimos extraordinarios y no marcamos los goles para ganar contra Brighton y Chelsea."
¿Qué sigue?
Manchester City intentará volver a la senda de la victoria en la próxima salida en la Liga de Campeones contra Bodo/Glimt. El equipo noruego aún no ha conseguido ni una sola victoria en la Liga de Campeones esta temporada y tiene tres empates y tres derrotas en sus primeros seis partidos.
