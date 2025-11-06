¡Marc Guehi se descarta del movimiento al Real Madrid! El capitán del Crystal Palace desanima a los gigantes españoles con sus exigencias salariales

El Real Madrid parece listo para retirarse de la carrera para fichar al central del Crystal Palace Guehi, con el medio español AS informando que sus altas demandas salariales y de prima de fichaje han hecho que la transferencia sea “prácticamente imposible”. Se espera que el jugador de 25 años, que tiene solo 18 meses restantes en su contrato actual, abandone Selhurst Park el próximo verano después de rechazar múltiples ofertas de renovación. Los Eagles ya han aceptado que su capitán pretende mudarse, pero Real Madrid, quienes estaban interesados en traer a un refuerzo defensivo a largo plazo, han sido descartados por el alto costo.

Fuentes cercanas a los Blancos sugieren que el equipo de reclutamiento del Real estaba impresionado con las actuaciones de Guehi en la Premier League y en el escenario internacional, pero no estaban dispuestos a igualar sus expectativas financieras. Se informa que el entorno de Guehi había buscado un aumento salarial significativo y un bono de firma de varios millones de libras, términos que excedían la estructura salarial interna del club. Como resultado, el Real Madrid ha dirigido su atención hacia otros lugares, dejando a Liverpool y al Bayern Múnich como los principales candidatos para obtener la firma del defensor inglés.

Guehi será elegible para negociar un precontrato con clubes del extranjero a partir de enero de 2026, aunque se espera que varios equipos de la Premier League hagan nuevos esfuerzos por ficharlo antes de esa fecha. Liverpool, que estuvo cerca de asegurar sus servicios este verano pasado, son considerados favoritos para concretar un acuerdo tras la retirada del Real. Sin embargo, el creciente interés del Bayern Múnich podría complicar las cosas en lo que promete ser una gran batalla de transferencias.