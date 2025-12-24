(C)Getty Images
Marc Guehi enfría al Barcelona con sus demandas salariales y se aleja del radar azulgrana
Un contrato que llega a su fin y un cambio en el equilibrio de poder
Marc Guehi, de 25 años, tiene contrato con el Crystal Palace hasta el verano de 2026 y ya ha comunicado al club que no renovará. Esa decisión deja prácticamente sellada su salida y abre la puerta a una intensa puja entre los grandes de Europa, al tiempo que coloca al Palace en una posición delicada desde el punto de vista estratégico. El Liverpool estuvo muy cerca de cerrar su fichaje el verano pasado, pero la operación se vino abajo de forma dramática en el último día del mercado, cuando el club londinense no logró encontrar un reemplazo a tiempo.
El Barcelona, por su parte, había identificado la posición de central como una prioridad de cara a 2026. Tanto el director deportivo, Deco, como el entrenador, Hansi Flick, coincidían en la necesidad de incorporar a un defensor zurdo con experiencia para acompañar al joven prodigio Pau Cubarsí. En ese contexto, Guehi era considerado internamente el perfil ideal, aunque el entusiasmo por su llegada se ha enfriado notablemente.
Según informa Mundo Deportivo, el Barça seguía de cerca al internacional inglés y mantenía contactos con sus representantes, consciente de que podía firmar un precontrato incluso tan pronto como la próxima semana. Sin embargo, una vez que quedaron claras las exigencias salariales del jugador, las conversaciones se estancaron y no se han retomado en las últimas semanas. En el club azulgrana habrían concluido que la brecha económica es demasiado amplia para salvarla. Una situación similar a la del Real Madrid, también vinculado con el central a comienzos de la temporada, pero que igualmente habría desistido ante el elevado coste de la operación.
Objetivos distintos, pero desafíos similares
Con Guehi prácticamente fuera de su alcance, el Barcelona ha sido relacionado con otros centrales de primer nivel, aunque ninguno supone una solución sencilla. Nombres como Alessandro Bastoni y Joško Gvardiol figuran entre las opciones más atractivas, mientras que Nico Schlotterbeck y Pau Torres también están bien valorados en el club.
El problema es común a todos los escenarios: cualquiera de estos fichajes implicaría una inversión muy elevada, y el margen presupuestario con el que contará el Barça sigue siendo una incógnita. Lo que sí parece claro es que cualquier mejora real de las actuales alternativas defensivas del equipo conllevará, inevitablemente, un coste financiero considerable.
Bayern y Liverpool acechan
Mientras el Barcelona mantiene sus dudas, otros clubes se mueven con mayor determinación. El interés del Bayern Múnich ha sido reconocido públicamente, con el director deportivo Max Eberl confirmando que el club está explorando activamente el mercado. En declaraciones a DAZN, Eberl explicó que la prioridad es renovar el contrato de Dayot Upamecano, aunque admitió que deberán contemplarse alternativas si las negociaciones no llegan a buen puerto.
“Está absolutamente claro que, como Bayern Múnich, estamos atentos al mercado. Nuestro objetivo principal es ampliar el contrato de Upa [Upamecano]; ese es el objetivo final. Si no funciona, tenemos que estar preparados. Sería ingenuo no estarlo. No he confirmado nada, pero estamos activos en el mercado”, afirmó Eberl.
Por su parte, el Liverpool sigue viendo a Guehi como un posible relevo a largo plazo de Virgil van Dijk, quien cumplirá 35 años la próxima temporada. La urgencia en Anfield se ha incrementado por la situación contractual de Ibrahima Konaté, cuyo vínculo también expira en 2026 y ya ha despertado el interés de varios clubes, entre ellos el Real Madrid.
Guehi mantiene la calma en medio del caos de transferencias
Pese a la incertidumbre que rodea su futuro, Guehi ha insistido en que el frustrado traspaso al Liverpool el verano pasado no le afectó a nivel personal. En declaraciones a Sky Sports, restó importancia al impacto emocional de aquella situación y explicó que se apoyó especialmente en su fe y en el respaldo de sus compañeros, entre ellos su compañero en el Palace, Maxence Lacroix.
“Creo que mucha gente piensa que fue algo difícil, pero en realidad no lo fue en absoluto. Cuando te centras en lo que de verdad importa, todo se vuelve más sencillo. Sé que Dios tiene un plan para mí y que, sea cual sea, se cumplirá en su momento. Mi objetivo y mi enfoque siempre han sido jugar al fútbol y dar lo mejor de mí. Por suerte, puedo hacerlo rodeado de personas como Max”, afirmó.
Por ahora, su atención inmediata sigue puesta en el Crystal Palace, incluido el duelo de Premier League de este domingo frente al Tottenham. Sin embargo, con el Barcelona dando un paso atrás y con Liverpool y Bayern acelerando movimientos, el próximo capítulo de su carrera podría definirse en las próximas semanas.
