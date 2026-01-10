Ter Stegen ha sido prácticamente congelado del club al que se unió en 2014 y en el que ha hecho 291 apariciones en La Liga. El portero una vez fue tan confiable en la red y ganó la Liga de Campeones con el club en su temporada debut, pero desde entonces ha permitido que los errores y la complacencia se infiltren en su juego, con las lesiones también afectando su consistencia.

El club, bajo la dirección de Flick, se ha alejado del internacional alemán y se movió por Garcia en el verano para ser su número uno. Szczesny también ha sido seleccionado por delante de Ter Stegen en el pasado a pesar de haber tomado la decisión de retirarse hace unos años antes de regresar en octubre de 2024 cuando Barcelona le hizo una oferta.

Ahora, con su carrera en el purgatorio, Ter Stegen está abierto a dejar el club y recuperar su puesto en el equipo nacional. Según SPORT, el alemán está abierto a aceptar un traspaso al Girona y querría hacer el cambio este mes.

El portero está supuestamente determinado a encontrar su camino de regreso a los planes de la Copa del Mundo de Julian Nagelsmann y ve seis meses en el Estadi Montilivi como una opción potencial para lograrlo.