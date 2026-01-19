(C)Getty Images
Marc-André ter Stegen deja Barcelona y apunta a una nueva etapa en Girona
La caída en desgracia de ter Stegen
En agosto de 2024, Ter Stegen fue anunciado como el nuevo capitán del Barcelona, un reconocimiento merecido tras más de 400 apariciones con el club catalán, donde había ganado cinco Ligas, cinco Copas del Rey y una Champions League. Sin embargo, apenas un mes después sufrió una grave lesión de rodilla, que lo dejó fuera gran parte de la temporada 2024-25.
El pasado verano, Hansi Flick, técnico del Barça, le comunicó al alemán que sería el tercer portero del equipo, por detrás de Joan García y Wojciech Szczesny. Hasta ahora, Ter Stegen solo ha disputado un partido esta temporada: la victoria 2-0 ante Guadalajara en la Copa del Rey. En diciembre, Flick dejó claro quién manda en el arco: "Joan es el número uno," afirmó enfáticamente el entrenador. "No voy a hablar sobre el portero número dos o tres. Joan juega, creemos en él y no tengo intención de cambiarlo. Ha hecho un gran trabajo. Por supuesto que he hablado con Ter Stegen. Es mi trabajo, pero es algo entre él y yo."
Ter Stegen, que perdió la capitanía a comienzos de esta temporada, habría rechazado ofertas del West Ham durante la ventana de transferencias de enero, aunque un regreso a LaLiga parece ganar fuerza.
¿El final de ter Stegen en el Barça?
La situación de Ter Stegen estaba clara desde agosto. Hansi Flick dejó entrever que el joven Joan García, ex portero del Espanyol, estaba llamado a ser el número uno del Barcelona por encima del alemán.
El ex entrenador del Bayern Munich declaró: "Con Joan García tenemos un portero muy joven y talentoso que está en un nivel muy alto. Todos decidimos juntos que él sería el futuro del Barça. Por eso, al final, estaba claro cuál sería nuestro enfoque. Siempre hemos buscado mantener la comunicación con Ter Stegen, aunque aún hay margen de mejora. Es importante que Marc regrese de su lesión. Es un portero de primer nivel y recibirá todo nuestro apoyo para jugar a su máximo nivel nuevamente."
Ahora, según Fabrizio Romano, el portero de 33 años se dirigirá a Girona para la segunda mitad de la temporada. Todo apunta a que se tratará de un préstamo y no de un traspaso permanente.
Se acelera la salida de ter Stegen del Barça
Con el Mundial acercándose rápidamente, a Ter Stegen se le ha indicado que necesita jugar con regularidad si quiere ser titular en la portería de Alemania. La semana pasada, el director deportivo del país, Rudi Völler, instó al veterano a sumar minutos antes del torneo en Norteamérica.
"Ter Stegen tiene que jugar. Especialmente tras su lesión, y considerando su historial médico, necesita recuperar ritmo y forma física en los partidos. Más allá de su calidad, esto es fundamental," declaró Völler.
- Getty Images
¿Qué sigue para ter Stegen?
Si el préstamo de Ter Stegen se concreta pronto, podría debutar con el Girona el próximo lunes frente al Getafe en LaLiga. En caso contrario, podría estar bajo los palos contra el Oviedo el 31 de enero. Incluso existe la posibilidad de que se enfrente a su club de origen, el Barcelona, el 15 de enero.
