Actualizar el centro del campo del United se ha convertido en el objetivo principal de Amorim de cara a 2026, con planes de incorporar a dos o tres nuevos jugadores en las próximas ventanas de transferencia. A nivel nacional, el foco de búsqueda del United se ha centrado en tres centrocampistas de la Premier League: Carlos Baleba en Brighton, Adam Wharton del Crystal Palace y Elliot Anderson en Nottingham Forest. Cada uno representa un perfil diferente, pero todos son vistos como jugadores capaces de crecer en roles de liderazgo dentro del sistema de Amorim. También se han discutido opciones más experimentadas. Se informa que Conor Gallagher está disponible para dejar el Atlético de Madrid por alrededor de 30 millones de euros, mientras que Ruben Neves se convertirá en agente libre cuando su contrato con Al Hilal expire al final de la temporada.

A pesar de esas alternativas, la admiración del United por Baleba no ha disminuido. El especialista en transferencias Fabrizio Romano ha reiterado que el centrocampista del Brighton sigue siendo un objetivo prioritario internamente, desestimando las especulaciones recientes que lo vinculan al Bayern Múnich.

"Uno de los nombres que quiero mantener desde agosto en la lista de Man Utd es Carlos Baleba," declaró Romano. "Porque Man Utd, puedo garantizar que en sus conversaciones internas en el club no han dejado de discutir sobre Carlos Baleba, porque Baleba todavía es visto como una solución ideal por Ruben Amorim y la gente del club. Así que Baleba, junto con Adam Wharton en el Crystal Palace y junto con Elliot Anderson en el Nottingham Forest, es visto como uno de los centrocampistas ideales para Amorim. Es muy apreciado por el Man Utd. Así que entonces la ventana de enero, el movimiento de enero todavía se considera poco probable. Pero en cualquier momento, en enero o verano, si Brighton decide abrir las puertas a una salida para Baleba, el Man Utd sigue absolutamente interesado en el jugador y sigue en contacto con personas cercanas al jugador.

"Y puedo decirte más. Hubo rumores en diciembre en las últimas semanas sobre el Bayern Múnich estando en conversaciones, interesado en Baleba. El Bayern, por lo que me han dicho en esta etapa, no está trabajando en un acuerdo para Baleba. Ellos sienten que el jugador quiere quedarse en Inglaterra y ya el verano pasado quería ir al Man Utd. El Bayern está informado sobre eso."