Manuel Neuer explica por qué se apresuró hacia Gabriel Martinelli en un gran error para un gol crucial del Arsenal en la derrota del Bayern Múnich
Neuer admite decisión arriesgada en la derrota por 3-1
Bayern sufrió su primera derrota de la temporada, ya que el Arsenal aprovechó errores clave de Neuer en una dominante victoria 3-1 en la Liga de Campeones. El capitán de 39 años estuvo directamente involucrado en los dos momentos decisivos de la noche, primero al fallar al despejar un córner en el primer gol y luego al salir de su área contra Gabriel Martinelli para el tercer gol del Arsenal.
Neuer primero abordó las críticas en torno al gol de apertura del Arsenal, donde no logró despejar el córner de Bukayo Saka antes de que Jurrien Timber cabeceara a gol. Sin embargo, ofreció una perspectiva ligeramente diferente en la zona mixta.
“El oponente obviamente me desequilibra, eso está claro. Luego también estoy en una posición diferente a la que me hubiera gustado y no puedo avanzar tanto”, explicó, señalando que el Arsenal lo había apuntado agresivamente durante las jugadas a balón parado. “Sabes cómo lo hacen con las jugadas de balón parado, y los árbitros también lo saben, y yo no soy un portero que se lanza al suelo. Tal vez eso habría ayudado en esta situación. Pero básicamente tienes que seguir hasta que el árbitro toque el silbato y posiblemente haya un tiro libre. Pero no hubo críticas de mi parte. Estas cosas eventualmente funcionarán a nuestro favor, y entonces anotaremos un gol así."
Neuer explica su caso pero enfrenta críticas de una leyenda
Neuer también ofreció un desglose detallado de su proceso de toma de decisiones durante el gol decisivo de Martinelli, enfatizando que el estado del juego lo obligó a una intervención de alto riesgo, explicando por qué salió corriendo de su línea.
"Cuando estás atrás, simplemente tienes que asumir un poco más de riesgo, y en esa situación, el pase fue inicialmente bueno porque realmente no estaba yendo hacia adentro. Ya podía ver que Martinelli estaba corriendo contra [Joshua Kimmich] y también era un poco más rápido que Jo. Sabía entonces que llevaría a una situación de uno contra uno y una gran oportunidad. Intenté despejarlo antes de tiempo, y él lo derribó bien. El toque fue simplemente crucial, y luego ya no pude alcanzarlo, aunque sabía que estaba tomando un gran riesgo."
Este segundo error también provocó críticas aún más agudas del exmediocampista del Bayern y de Alemania, Michael Ballack, quien dijo: “Eso no era necesario. Manuel tomó la decisión equivocada allí. Si va por el balón, tiene que conseguirlo, él mismo lo sabe. Decidió asumir el riesgo, y está siendo castigado por ello.”
A pesar de los errores, el veterano portero mantuvo al Bayern con vida antes en el partido con varias intervenciones de alto nivel. Terminó con cinco atajadas, mucho más que la única parada que realizó David Raya del Arsenal. Sin embargo, los problemas estructurales del Bayern significaron que esos momentos quedaron eclipsados por su desorganizada actuación en la segunda mitad.
El equipo de Kompany se derrumbó después del descanso
Más allá de los errores de Neuer, la incapacidad de los bávaros para escapar de la presión del Arsenal fue un tema recurrente. Mientras los Gunners avanzaban por el campo con combinaciones fluidas, el Bayern se vio obligado a despejar apresuradamente y a realizar transiciones desorganizadas. Neuer identificó los duelos, los balones disputados y la mala estructura como los factores clave que les costaron el control.
El Arsenal, por su parte, demostró una eficiencia que le faltó al Bayern. Tras sobrevivir a las oportunidades de Kimmich, Serge Gnabry y Lennart Karl, los anfitriones aprovecharon el impulso. Un brillante pase de Riccardo Calafiori permitió a Noni Madueke marcar el 2-1, antes de que Martinelli castigara el avance tardío del Bayern.
La derrota puso fin a la racha invicta del Bayern en todas las competiciones y extendió la propia racha del Arsenal a 16 partidos.
Kompany busca respuestas antes de los partidos cruciales
Bayern ahora enfrenta la tarea de responder rápidamente, con la presión aumentando sobre el jefe Vincent Kompany para abordar las vulnerabilidades del equipo en las transiciones defensivas y la organización en las jugadas a balón parado. Los errores de Neuer dominarán naturalmente las conversaciones, pero los problemas posicionales más amplios de Bayern se han vuelto más difíciles de ignorar.
Los campeones alemanes deben reagruparse antes de sus próximos partidos de la Liga de Campeones y desafíos de la Bundesliga, mientras que Kompany busca estabilidad en un equipo que ha mostrado momentos de brillantez pero también preocupantes momentos de colapso. Mientras tanto, se espera que Neuer se recupere de inmediato, y Bayern lo necesitará en su mejor forma si quiere evitar más tropiezos en Europa.
