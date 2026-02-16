Manuel Neuer, descartado durante semanas por una lesión muscular, se perderá el partido contra el Borussia Dortmund, líder de la tabla, como portero del Bayern de Múnich

El momento no podría ser peor para el equipo de Kompany, que se está preparando para un importante enfrentamiento en la cima de la tabla contra su acérrimo rival, el Borussia Dortmund. Neuer ha sido un pilar de estabilidad para el líder de la Bundesliga esta temporada, pero su ausencia deja un gran vacío en el once inicial para un partido que podría definir la temporada.

A pesar del pánico inicial cuando Neuer no salió en la segunda parte del partido que acabó con una victoria por 3-0 contra el Bremen, el director deportivo Max Eberl intentó tranquilizar a los aficionados. Inmediatamente después del pitido final, declaró: «No es nada grave. [Notó] algo en la pantorrilla. Ya veremos. Al fin y al cabo, tenemos buenos porteros en la reserva». Sin embargo, el diagnóstico médico posterior ha resultado ser mucho más grave de lo que sugería la optimista valoración inicial de Eberl.