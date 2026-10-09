Manchester United-Tottenham, Carrick contra De Zerbi: solo quedará uno. Y Conte observa

El Manchester United habrá estado contento de que los titulares de los periódicos se hayan centrado en lo sucedido con el otro club de la ciudad durante el parón de selecciones, dejando en un segundo plano su peor inicio de temporada, empatado, tras cinco partidos de liga, desde 1989/90. Ambas derrotas ligueras llegaron en Old Trafford, donde el United había ganado diez de sus 11 partidos anteriores bajo la dirección de Carrick: ahora, por tanto, corre el riesgo de encajar tres derrotas consecutivas en casa por primera vez desde diciembre de 2024. En 2026, el Tottenham ha sumado menos puntos en la Premier League (18) que cualquier otro equipo que siempre ha estado presente en la máxima categoría y corre el riesgo de comenzar una temporada sin ganar ninguno de sus primeros seis partidos de liga por cuarta vez en su historia. Roberto De Zerbi, que aspira a convertirse en apenas el quinto entrenador en la historia de la Premier League en ganar sus dos primeras salidas contra el United, puede al menos aferrarse al dato de que tres de las últimas cuatro victorias ligueras del Tottenham llegaron fuera de casa, un pobre consuelo.