Quién lo habría dicho, después de la pasada temporada, que el duelo de Old Trafford entre Manchester United y Tottenham, correspondiente apenas a la sexta jornada de la Premier League,. ya iba a ser decisivo para el futuro de los dos entrenadores, Micheal Carrick y Roberto De Zerbi, y para el destino del proyecto de la temporada de Red Devils y Spurs? Más aún después de la pasada campaña, cuando el inglés y el italiano, tras llegar con la temporada ya en marcha, lograron enderezar los tropiezos de Ruben Amorim y de la pareja Thomas Frank-Igor Tudor, logrando en el primer caso la clasificación para la Champions League tras una larga ausencia y en el otro una salvación que en un momento dado se había vuelto impensable.
Manchester United-Tottenham, Carrick contra De Zerbi: solo quedará uno. Y Conte observa
Carrick, en riesgo: ojo con Conte
Duodécimo puesto para el Manchester United, que juega en casa, con una sola victoria, dos empates y dos derrotas en cinco partidos: Carrick llega tras los empates fuera de casa ante Fulham y Everton y la derrota como local en el derbi contra el City, líder y ya a diez puntos de distancia. Son pocos los goles marcados y muchos los encajados, 8 frente a 8, y sobre todo es un equipo anímico e irregular, capaz de vencer solo al Ipswich en esta primera parte de la temporada. Demasiado poco para el técnico, que ya está en la cuerda floja, con el fantasma de Antonio Conte sobrevolando al United, como también se vaticinó en la entrevista a The Telegraph. Si las cosas fueran mal contra los Spurs, De Zerbi podría hacerle un favor a su compatriota. Sobre todo de cara a un terrible ciclo de partidos fuera de casa, entre la Champions League y la Premier League: Atlético de Madrid, Leeds y Como.
Desastre de De Zerbi
El mismo discurso, elevado a la enésima potencia, para Roberto De Zerbi: después de la sufrida salvación a costa del West Ham, en verano el Tottenham llevó a cabo un mercado de fichajes de vértigo, gastando más de 300 millones, en futbolistas de la talla de Tonali, van Hecke, Marmoush y Savio. Primera parte de temporada desastrosa hasta ahora para el ex técnico del Marsella y los suyos: dos empates sin goles, contra Everton y Nottingham Forest, y tres derrotas, con apenas dos goles marcados y 8 encajados. Último puesto sin paliativos y, si las cosas acabaran mal contra el United, la posibilidad concreta de un despido que sería clamoroso, por lo hecho en verano: en las próximas cuatro el Tottenham se enfrentará a Coventry, Chelsea en el derbi, Crystal Palace y Leeds.
ESTADÍSTICAS IMPLACABLES
El Manchester United habrá estado contento de que los titulares de los periódicos se hayan centrado en lo sucedido con el otro club de la ciudad durante el parón de selecciones, dejando en un segundo plano su peor inicio de temporada, empatado, tras cinco partidos de liga, desde 1989/90. Ambas derrotas ligueras llegaron en Old Trafford, donde el United había ganado diez de sus 11 partidos anteriores bajo la dirección de Carrick: ahora, por tanto, corre el riesgo de encajar tres derrotas consecutivas en casa por primera vez desde diciembre de 2024. En 2026, el Tottenham ha sumado menos puntos en la Premier League (18) que cualquier otro equipo que siempre ha estado presente en la máxima categoría y corre el riesgo de comenzar una temporada sin ganar ninguno de sus primeros seis partidos de liga por cuarta vez en su historia. Roberto De Zerbi, que aspira a convertirse en apenas el quinto entrenador en la historia de la Premier League en ganar sus dos primeras salidas contra el United, puede al menos aferrarse al dato de que tres de las últimas cuatro victorias ligueras del Tottenham llegaron fuera de casa, un pobre consuelo.
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