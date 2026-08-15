¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
FBL-FRIENDLY-MAN UTD-AC MILANAFP

Traducido por

Manchester United-Milan, en directo

Manchester United vs AC Milán
AC Milán
Manchester United
Amistosos

Sigue con nosotros en directo el último amistoso del equipo de Amorim antes del debut en la Serie A contra el Torino.

Amistoso

Manchester United-Milan 2-1

Goles: 2' Maguire (Ma), 37' Chukwueze (Mi), 51' Dorgu (Ma)

Torriani (MI) le para un penalti a Bruno Fernandes (Ma) en el 41'


El Milan prosigue su camino en la preparación estival con otro amistoso de lujo: en la cita de Ferragosto, a las 16.45 se mide al Manchester United.

Después de empatar con el Inter en el derbi de Perth y de sufrir una dura derrota ante el Chelsea por 3-0 en Indonesia, el Milan de Ruben Amorim, un ex que se fue mal,vuela a Polonia, a Breslavia, para enfrentarse a los Reds de Michael Carrick.

Última prueba para el Milan, todavía muy condicionado por las ausencias por lesión y mercado, a siete días del debut en la Serie A, previsto para el domingo 23 de agosto a las 20.45 contra el Torino. Fuera por decisión técnica Fofana, Tomori, Odogu y Nkunku, ya al margen del proyecto, mientras que faltan por diversos problemas físicos Gabbia, Gimenez, Leao y Pulsic.


Gonçalo Ramos, el fichaje más caro de la Serie A en este mercado y de la historia del Milan, debuta de inicio de manera no oficial.


En caso de empate al 90', se irá a los penaltis.





  • LOS GOLES Y LAS ACCIONES MÁS DESTACADAS:

    51' - ¡LLEGA EL SEGUNDO DEL UNITED, DORGU! Desastre de Terracciano, que cede flojo hacia atrás para Torriani sin ver que llega Dorgu: un juego de niños para el ex del Lecce incorporarse y marcar el 2-1, otra locura de Terracciano


    47' - Riesgo para el Milan: falta desde la derecha del United, remate de cabeza con prolongación al medio y por poco Terracciano no se marca en propia, atrapa Torriani.


    41' - ¡TORRIANI LE PARA EL PENALTI A BRUNO FERNANDES! Bien el portero del Milan, que se estira a la derecha y neutraliza al portugués.


    40' - ¡Penalti para el United! Locura de Terracciano en la salida, intenta regatear a dos pero pierde el balón en el área, luego Marciniak señala una falta inexistente de De Winter sobre Tielemans y concede un penalti que no era.


    37' - ¡EMPATA EL MILAN, CHUKWUEZE! Error de Mazraoui, Jashari recupera el balón y se incorpora, toque para Goncalo Ramos: genial el ex del PSG, que entra en el área y, en lugar de chutar, con un espléndido no look asiste al nigeriano, certero para marcar a puerta vacía. ¡Qué asistencia del portugués!


    25' - Bruno Fernandes se incorpora por la izquierda, recibe el pase, golpea con la izquierda pero la manda fuera.


    23' - Otra vez Cissé, buena iniciativa por la izquierda: llega al área, hace una bicicleta y remata al primer palo, pero flojo.


    18' - Otro disparo del Milan, balón que le llega a Cissé tras una combinación: remate de primeras y por encima del larguero.


    15' - Otra vez el Milan, confusión en el área tras un buen regate de Chukwueze, balón que le llega a Loftus-Cheek: disparo de derecha, Lammens lo para con el pie.


    8' - Responde el Milan, buena iniciativa de Pavlovic, que asiste a Jashari, pase al centro para Loftus-Cheek: disparo desde la frontal del área, potente pero centrado.


    2' - ¡MARCA ENSEGUIDA EL UNITED, MAGUIRE! Córner desde la izquierda, el inglés se gana el espacio para rematar de cabeza por encima de Musah y marca el 1-0. Inicio de choque para el AC Milan.


    1' - Primera ocasión para el United: Dorgu se va por la izquierda, entra en el área y chuta con potencia, bien Torriani para enviarla a córner.

    • Anuncios

  • LA FICHA DEL PARTIDO

    Manchester United-Milan 2-1

    Goles: 2' Maguire (Ma), 37' Chukwueze (Mi), 51' Dorgu (Ma)


    MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Tielemans, Santos; DIallo, Bruno Fernandes, Dorgu; Cunha. Entrenador: Carrick.


    MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Musah, Estupinan; Loftus-Cheek, Cissè; Ramos. Entrenador: Amorim.


    Amonestados: Estupinan (Mi), Dorgu (Ma)

    Expulsados: -

    Asistencias: Bruno Fernandes (Ma), Ramos (Mi)

    Árbitro: Marciniak (POL)

    Notas: en el 41' Torriani (Mi) detiene un penalti a Bruno Fernandes (Ma)

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Premier League
Hull crest
Hull
HUL
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
AC Milán crest
AC Milán
MIL