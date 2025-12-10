Manchester United lanza inesperada oferta a Sergio Ramos después de su adiós al Monterrey

Esta no es la primera vez que los gigantes de la Premier League han mostrado interés en Sergio Ramos. En 2015, el Manchester United estuvo en conversaciones avanzadas para ficharlo desde el Real Madrid y presentó una oferta de 28,6 millones de libras, según informó Sky Sports en ese momento. Ramos admitió más tarde que había considerado seriamente la propuesta antes de comprometerse finalmente con un nuevo contrato de cinco años en España.

"Me quedé donde debía quedarme, en el Real Madrid, pero estuve realmente cerca de jugar para el United," confesó en 2023 en una entrevista con The Mirror. "No pudo ser, pero mantengo esa admiración por el club, por la Premier League y por los jugadores, porque el ritmo de juego es diferente, y es una liga de la que todos podemos aprender mucho."

El United volvió a intentar ficharlo en 2023, presentando una propuesta tardía de unas 73,000 libras semanales, pero Ramos la rechazó casi de inmediato. Según The Sun, la rapidez de su negativa sorprendió a los responsables del club, quienes habían tardado demasiado en concretar los términos.