¡El Manchester United quiere a Federico Valverde! Los Diablos Rojos están planeando un sorprendente movimiento de 114 millones de euros por la estrella del Real Madrid antes de la ventana de enero
Manchester United, listo para seducir a la estrella del Real Madrid
El Manchester United está preparando una oferta que se cree está en la región de 100 millones de euros, pero la valoración del Real Madrid es más alta, con un posible precio de 114 millones de euros o incluso una cláusula de liberación masiva, según un informe en The Mirror. Sin embargo, United enfrenta el desafío significativo de convencer a Valverde de dejar a los campeones de Europa por un club que no está en la Champions League.
¿La etapa llena de trofeos en el Bernabéu está llegando a su fin?
La vida iba viento en popa para Federico Valverde hasta su reciente desacuerdo con Xabi Alonso. Se unió al equipo siendo un adolescente desde el Penarol en su Uruguay natal e inicialmente jugó para el equipo de reservas antes de debutar con el primer equipo en 2018. Rápidamente se hizo conocido como el motor del equipo, conocido por su incansable ritmo de trabajo, carreras explosivas e inteligencia táctica, jugando en numerosas posiciones a lo largo del mediocampo y ocasionalmente en defensa.
Incluso ha dicho que está dispuesto a jugar en cualquier lugar, diciendo en el sitio web del club: "Si te digo, la gente dirá que estoy mintiendo, pueden ir y preguntarle al entrenador. Siempre he sido muy claro en que estoy disponible para lo que el equipo necesite de mí. Nunca me he negado a jugar en diferentes posiciones, ya sea como lateral o en cualquier otro lugar. Siempre dije que daría lo mejor de mí donde el equipo me necesite, o donde el entrenador pida que juegue, y eso es para Xabi Alonso, Ancelotti o Zidane. Mi opinión es que cada vez que te eligen para el once inicial, debes aprovechar esa oportunidad como si fuera la última. Puedo dar mi opinión sobre lo que sucedió: nunca me negué a hacerlo. Es extraño que se diga esto de mí cuando siempre he sido absolutamente claro durante mi tiempo en Real Madrid que estoy feliz de jugar donde sea. Es un privilegio y un honor estar en el once titular de este equipo. Voy a ser muy claro al respecto, y puedes preguntárselo a cualquier otra persona, compañeros de equipo o entrenadores. Seguiré dando mi vida a mis compañeros, al equipo y al Real Madrid."
Valverde ha sido una figura clave en una de las épocas más exitosas del club, ganando numerosos trofeos importantes incluyendo múltiples títulos de La Liga y dos títulos de la Liga de Campeones - y asistió el gol de la victoria en la final de la UCL 2022. Con más de 300 apariciones, recientemente se convirtió en el uruguayo con más apariciones en la historia del Real Madrid y fue promovido a vicecapitán.
Ilustre lista de jugadores que hacen el cambio
Un número significativo de jugadores de élite ha sido transferido entre dos de los clubes más condecorados de Europa. El flujo de talento ha hecho que íconos globales adornen tanto Old Trafford como el Bernabéu. Quizás el movimiento más famoso fue la transferencia de Cristiano Ronaldo a Real Madrid desde Manchester United en 2009, que estableció un récord mundial en su momento, donde se convirtió en una figura legendaria.
Otros jugadores clave que se trasladaron a España incluyeron al icónico capitán de Inglaterra David Beckham en 2003 y al prolífico delantero holandés Ruud van Nistelrooy en 2006. En la otra dirección, United ha asegurado talento de primera clase de los gigantes españoles. El extremo argentino Ángel Di María hizo el cambio en 2014, mientras que transferencias más recientes han visto llegar a Mánchester a múltiples ganadores de la Liga de Campeones. El defensor central francés Raphael Varane se unió en 2021, y el experimentado centrocampista brasileño Casemiro se mudó a Old Trafford en 2022, aportando una gran cantidad de éxito y experiencia al equipo de la Premier League.
Amorim identifica un área clave para reforzar
El entrenador del Manchester United ha admitido que su equipo se ha convertido en un blanco fácil esta temporada, concediendo más goles y oportunidades creadas en su contra, de ahí la necesidad de mejorar el mediocampo. Amorim dijo antes del enfrentamiento con el Palace: “Tenemos algunos resultados de no permitir que muchos equipos lleguen al tercio final, pero estamos siendo realmente blandos cerca del área, por lo que necesitamos mejorar eso. Estamos cerca del área, tenemos más jugadores que el Everton, deberíamos ser mejores. Más fuertes en los duelos y el Crystal Palace es muy fuerte en los duelos y cuando tienen que defender, son realmente fuertes.
Añadió: "Esas cosas pueden cambiar la forma en que ves a los equipos, pero necesitamos mejorar en muchas cosas. Necesitamos cerrar nuestros goles porque estamos anotando goles. Es un problema, no se trata de los defensores, sino del equipo y de cómo sentimos nuestro peligro cerca del área. No se trata solo de los números. Es Nottingham Forest, sufrir dos goles en dos minutos después del medio tiempo, eso es preocupante."