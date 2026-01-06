Man Utd old boys GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Manchester United debería recurrir a viejos conocidos como Ole Gunnar Solskjaer y Darren Fletcher tras la era Ruben Amorim

Ruben Amorim, exentrenador del Manchester United, se fue por querer total control y no aceptar interferencias de la directiva.

Amorim debería haber visto venir esta situación. Thomas Tuchel, sin duda, lo hizo. Según el respetado comentarista alemán Marcel Reif, Tuchel estaba entusiasmado por asumir el Manchester United en el verano de 2024… hasta que descubrió que no tendría la última palabra sobre los fichajes. Había vivido algo similar con el Chelsea y el Bayern Múnich, y, según se informa, prometió: “No volveré a pasar por eso”.

Sin embargo, Amorim pronto se dio cuenta de que no solo carecía de la última palabra en los fichajes, sino también en la táctica. Estalló cuando el director de fútbol Jason Wilcox le sugirió cambiar su sistema. Wilcox tenía razones de peso para pedirle adaptarse, incluso después de que el portugués insistiera repetidamente en mantener su estilo, ya que el United estaba dejando escapar demasiados partidos que podía haber ganado.

El deseo de Erik ten Hag de mantener el control —con veto sobre los fichajes— también lo llevó a chocar con los directores del club. El nuevo régimen del United, con INEOS al mando de la operación de fútbol, corre el riesgo de ahuyentar a entrenadores de élite como Unai Emery u Oliver Glasner, o incluso de volverse insostenible dentro de uno o dos años si el sucesor de Amorim no consigue el control que desea.

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-MAN UTDAFP

    A los de afuera les cuesta entenderlo

    Mientras INEOS siga queriendo controlar la gestión del Manchester United, y especialmente si lo hacen con un presupuesto ajustado, la única solución es apostar por quienes conocen el club a fondo y se preocupan más por los Red Devils que por sus propias carreras.

    El exdefensor del United, Phil Jones, comentó recientemente a GOAL que “la camiseta del United pesa mucho”, y la realidad es que el banquillo ha sido un terreno difícil para todos los entrenadores que han pasado por él desde la retirada de Sir Alex Ferguson. David Moyes se sorprendió por lo distinto que era dirigir al United en comparación con el Everton, mientras que, aunque Louis van Gaal y José Mourinho habían trabajado previamente en clubes como Barcelona y Real Madrid, también se vieron sorprendidos por la magnitud del trabajo en Old Trafford.

  • Erik ten Hag Manchester United 2024Getty Images

    Incapacidad para manejar los focos

    Ten Hag, por su parte, era uno de los entrenadores más codiciados cuando llegó al Manchester United, mientras que Amorim había estado en las listas de Liverpool y Manchester City antes de que el United lo contratara. Ambos contaban con excelentes reputaciones y trayectorias en sus países, pero tuvieron dificultades para adaptarse a la Premier League y, sobre todo, al intenso escrutinio al que se sometía a cualquier entrenador en Old Trafford.

    Ten Hag no disfrutaba ser objeto del análisis de Jamie Carragher en Monday Night Football de Sky Sports, y aunque Amorim aseguraba no prestar atención a los medios, sus últimos comentarios antes del despido citaban a Gary Neville. Ser criticado constantemente por el excapitán del United, a quien previamente describió como “crítico de todo”, claramente lo afectó.

    Las únicas personas que realmente entienden la magnitud de este club son quienes han vivido dentro de él durante muchos años. Por eso, Ole Gunnar Solskjaer, Darren Fletcher y Michael Carrick son, en este momento, los candidatos más convincentes para dirigir al United. No necesitan un curso intensivo sobre cómo funciona el club ni aprender que cada palabra que pronuncian puede resonar en todo el mundo y ser tergiversada según la agenda de otros.

  • Newcastle United FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Levantar el ánimo

    También conocen lo que motiva a los jugadores del United, y saben que entrar en conflicto con un titular nunca es buena idea. Solskjaer nunca criticó públicamente a sus jugadores durante sus tres años al mando. En cambio, tomó un grupo debilitado por la negatividad de Mourinho y lo llevó a una racha de 14 victorias en sus primeros 17 partidos.

    Su etapa de tres años estuvo llena de altibajos: no se pueden olvidar derrotas contundentes como el 5-0 en casa contra el Liverpool o el 6-1 contra el Tottenham. Sin embargo, Solskjaer logró posicionar al United entre los cuatro primeros en dos temporadas completas consecutivas, siendo el único entrenador desde Ferguson en lograrlo. Además, devolvió la alegría al club tras la etapa de Mourinho y estuvo a punto de conquistar un título, llevándolo a la final de la Europa League, donde perdió ante el Villarreal en una maratón de penales, además de alcanzar tres semifinales de copas nacionales.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-NEWCASTLEAFP

    Hacer vibrar Old Trafford

    Solskjaer entendía que en el United la zanahoria funciona mejor que el palo. El noruego nunca habría llamado a su equipo “el peor de la historia”, una crítica devastadora que Amorim hizo y que solo minó la confianza del plantel, ni habría ridiculizado a jugadores como Marcus Rashford o Alejandro Garnacho. Tampoco habría cuestionado a la academia, la mayor fuente de orgullo del club, criticando a jóvenes talentos como Harry Amass o Chido Obi.

    Aunque Amorim parecía tener un vínculo cercano con sus jugadores en el Sporting CP, es difícil motivar a un equipo cuando el entrenador te critica públicamente.

    Darren Fletcher, actual entrenador de los Sub-18 y quien asumirá el primer equipo contra el Burnley este miércoles, también tiene mucho sentido en este momento. Ha estado ligado al United en diversos roles desde octubre de 2020, tras una carrera de 13 años como jugador, lo que le da un conocimiento profundo tanto del primer equipo como de la academia.

    Es mucho más probable que Solskjaer y Fletcher —o Michael Carrick, asistente de Solskjaer y brevemente interino en 2021 tras su despido— logren una respuesta positiva del equipo y de los aficionados. Amorim solía decir que jugadores y seguidores se sentían ansiosos en Old Trafford, pero era difícil entusiasmarse con un fútbol predecible y carente de identidad. Por el contrario, la atmósfera en Old Trafford era la mejor bajo Solskjaer, cuando los aficionados sentían un verdadero sentido de pertenencia al club.

  • Sir Jim Ratcliffe Manchester United 2024 HICGetty Images

    Tiene sentido financiero

    Pero INEOS no debería enfocarse únicamente en el alma del United para satisfacer a los aficionados. Después de todo, el bienestar de los seguidores difícilmente ha sido una prioridad para un régimen que ha disparado los precios de las entradas, por lo que ahora necesitan mejorar el ambiente para proteger sus propios intereses.

    Los drásticos recortes de Ratcliffe y los despidos masivos, que llegan tras casi dos décadas de declive bajo la propiedad de los Glazer, han minado gravemente la moral del club. Pero un entrenador que entienda lo que significa representar al United realmente puede cambiar la atmósfera.

    También existe un motivo financiero para mirar internamente. El United ha gastado 50 millones de euros en poco más de un año en fichajes fallidos. Despedir a Ten Hag y su cuerpo técnico en octubre de 2024 costó 12 millones de euros, mientras que dos meses después, el despido del director de fútbol Dan Ashworth tras solo cinco meses en el cargo supuso otros 5 millones de euros.

    La contratación y posterior despido de Amorim, por su parte, está previsto que cueste casi 32 millones de euros, ya que el United pagó su contrato en el Sporting y ahora debe cubrir los 18 meses restantes de su acuerdo en Old Trafford. El club no puede permitirse otra inversión costosa después de que su deuda total alcanzara un récord de 1.5 mil millones de euros.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-NEWCASTLEAFP

    De vuelta a las raíces

    Solskjaer y las demás leyendas del club que se han adentrado en el entrenamiento no lo hacen por dinero; simplemente quieren ayudar al United. Su amor por el club también significa que estarán más dispuestos a colaborar con personas como Wilcox y el director de reclutamiento Christopher Vivell, en lugar de ir en contra de ellos.

    A primera vista, volver a contratar a Solskjaer o apostar por Fletcher o Carrick podría parecer un regreso a los días de Ed Woodward y contradecir el trabajo que Ratcliffe ha hecho para remodelar la estructura del club y alinearla con los principales equipos europeos. Pero el jefe de INEOS y sus colegas en el United han terminado construyendo un sistema que, en la práctica, repele a entrenadores de alto nivel. Quieren lo mejor, pero son reacios a pagarlo.

    Después de dos años desmoronando el alma del club, ha llegado el momento de volver a sus raíces.

