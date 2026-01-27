Manchester United abre la puerta a la salida de André Onana y negocia su regreso a un viejo conocido

Pese a que continúa la búsqueda de un nuevo destino, Onana reconoció en diciembre que se siente feliz en Turquía y que está disfrutando su etapa con el Trabzonspor.

En un video producido por el club, titulado Un día en la vida de André Onana, el guardameta afirmó: “Estoy muy feliz, de verdad. Estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida. No tengo nada de qué quejarme; estoy encantado de estar aquí”.

El camerunés también destacó el cariño de los aficionados: "A veces voy conduciendo y un coche se me acerca: ‘Onana, detente, quiero una foto’. Pienso: ‘Sí, pero hagámoslo de otra manera’. Pero cuando me ven, están felices, y yo también. Al principio fue difícil, pero ahora lo entiendo. Son mi gente, los amo y me encanta este sentimiento”.

Onana subrayó además la pasión que se vive en el club: “Son increíblemente apasionados. Es algo maravilloso, imposible de describir si no estás aquí. El tiempo que he pasado aquí ha sido perfecto para mí. Es un estilo de vida diferente, pero es genial. Verdaderamente increíble”.