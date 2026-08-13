¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
Jeremy Doku Manchester City Liverpool 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Manchester City, oficial: Doku renueva

Manchester City
Fichajes
J. Doku

El belga renueva hasta 2031

El Manchester City blinda a Jérémy Doku y deja por escrito su voluntad de seguir apostando durante mucho tiempo por el extremo ofensivo belga. El jugador nacido en 2002 ha renovado de hecho su contrato con los Citizenshasta2031, firmando un nuevo acuerdo de cinco años que certifica la importancia central del futbolista en los planes de futuro del club inglés.

Llegado a Mánchester en septiembre de 2023 procedente del Rennes, Doku se ha ido ganando progresivamente un espacio importante dentro del equipo, mostrando sobre todo sus cualidades en el uno contra uno, la rapidez y la capacidad de generar superioridad numérica por la banda. Un perfil que el Manchester City considera estratégico y por el que ha decidido seguir apostando durante mucho tiempo.

  • "Nos encanta el estilo de juego de Maresca, es emocionante para los jugadores", declaró el futbolista belga, subrayando su aprecio por la filosofía del entrenador. Unas palabras que reflejan la sintonía entre Doku y el entorno, en un momento en el que el club apunta a consolidar su proyecto técnico.


    Desde su llegada a Inglaterra, el rendimiento de Doku ha sido significativo: 126 partidos y 21 goles con la camiseta del Manchester City, cifras a las que se añade un palmarés ya rico a pesar de su juventud. En su etapa con los Citizens ha conquistado una Premier League, una FA Cup, una Copa de la Liga inglesa y una Community Shield.


    El nuevo contrato hasta 2031 representa, por tanto, una señal clara: el Manchester City considera a Doku una de las piezas sobre las que construir su futuro. El extremo belga, por su parte, está listo para continuar su aventura con la camiseta del City, con el objetivo de aumentar aún más su peso dentro del equipo y enriquecer un palmarés ya importante.

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Community Shield
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI