Manchester City, oficial: Doku renueva

El Manchester City blinda a Jérémy Doku y deja por escrito su voluntad de seguir apostando durante mucho tiempo por el extremo ofensivo belga. El jugador nacido en 2002 ha renovado de hecho su contrato con los Citizenshasta2031, firmando un nuevo acuerdo de cinco años que certifica la importancia central del futbolista en los planes de futuro del club inglés.
Llegado a Mánchester en septiembre de 2023 procedente del Rennes, Doku se ha ido ganando progresivamente un espacio importante dentro del equipo, mostrando sobre todo sus cualidades en el uno contra uno, la rapidez y la capacidad de generar superioridad numérica por la banda. Un perfil que el Manchester City considera estratégico y por el que ha decidido seguir apostando durante mucho tiempo.