January Transfer Window Winners and Losers GFXGOAL
Mark Doyle

Manchester City, Jean-Philippe Mateta, Liverpool y los mayores ganadores y perdedores de la ventana de fichajes de enero de 2026

La ventana de invierno de 2026 cerró el lunes, con el traspaso de £48 millones de Jorgen Strand Larsen del Wolves al Crystal Palace como el mayor acuerdo realizado el día de la fecha límite. La verdad sea dicha, fue un final bastante tranquilo para un mes bastante silencioso en el mercado de fichajes. De hecho, aparte del Manchester City, la mayoría de los equipos principales de Europa hicieron casi ninguna transacción a mitad de temporada, mientras que hubo muy poco movimiento en Francia, Alemania o España, lo cual no fue tan sorprendente, dado que enero es tradicionalmente un momento difícil para encontrar buena relación calidad-precio.

Sin embargo, no faltaron temas de conversación durante las últimas cuatro semanas, ya que incluso la inactividad fue un tema importante de debate para varios grupos de aficionados ansiosos por ver a sus respectivos clubes fortalecer sus plantillas, mientras que también hubo algunas transferencias propuestas que no se concretaron en circunstancias desafortunadas. 

Con todo eso en mente, GOAL está listo para repasar los mayores ganadores y perdedores del periodo de fichajes de invierno 2026...

  • GANADOR: Endrick

    Fue el poder de los jugadores lo que llevó al despido de Xabi Alonso en el Real Madrid, no pasar por alto a Endrick. Sin embargo, la reticencia del entrenador a jugar con el brasileño fue extraña, y parece aún más absurda después del inicio sensacional de Endrick en la Ligue 1.

    Incluso teniendo en cuenta el indudablemente menor nivel de juego en Francia, las actuaciones del joven de 19 años desde su llegada a Lyon han sido muy impresionantes, con Endrick anotando cuatro goles en sus primeros cuatro partidos para Lyon.

    De repente, un jugador que vio solo 99 minutos de juego durante la primera mitad de la temporada parece más que capaz de formar parte de la selección de Brasil para el Mundial, especialmente porque la Selecao está dirigida por Carlo Ancelotti, para quien Endrick anotó siete goles durante su primera temporada en el Bernabéu.

    Por supuesto, el tiempo de juego siempre será un problema para Endrick mientras Kylian Mbappe continúe en el Madrid, pero ya está aprovechando al máximo su tan necesaria oportunidad de demostrar que sigue destinado a lograr grandes cosas en el fútbol europeo.

    PERDEDOR: Liverpool

    Liverpool merece crédito por hacer frente a la dura competencia de Chelsea y Manchester United para fichar a Jeremy Jacquet, quien se unirá a los Reds desde Rennes este verano. Sin embargo, Liverpool necesitaba un defensa central ahora - no al final de la temporada.

    Por supuesto, en el período previo a la ventana de invierno, se suponía que los campeones de la Premier League harían otro movimiento por Marc Guehi, quien ya había grabado su video de despedida a los fanáticos del Crystal Palace antes de que su traspaso en el último minuto a Anfield en septiembre pasado fuera bloqueado efectivamente por el entrenador de los Eagles, Oliver Glasner. Sin embargo, los Reds ya no tenían intención de pagar una tarifa por Guehi, con la esperanza de que llegara como agente libre al final de la temporada. 

    Guehi, sin embargo, no quiso esperar y en su lugar se trasladó al Manchester City en lo que fue un duro golpe para los seguidores del Liverpool, que solo se ha agravado por la negativa de los Reds a traer otro defensa central este mes. La furia de los fanáticos es perfectamente comprensible, ya que la lesión que puso fin a la temporada de Giovanni Leoni, junto con la continua incapacidad de Joe Gomez para mantenerse en forma, significa que Arne Slot todavía tiene solo dos defensas centrales senior en su escuadra.

    Cuando también se considera que Liverpool tiene que jugar con centrocampistas como laterales derechos porque la campaña de Conor Bradley ha terminado, Jeremie Frimpong está siendo acosado por problemas de isquiotibiales y un movimiento tardío en enero para Lutsharel Geertruida no se concretó, es difícil ser optimista sobre sus esperanzas de terminar entre los cinco primeros de la Premier League, y mucho menos ganar un trofeo.

    La llegada tardía de Jacquet apunta a un futuro más brillante para los Reds, que se encuentran en el sexto lugar, y su frágil línea de fondo, pero la conclusión es que la plantilla de Liverpool es actualmente más débil ahora que cuando se abrió la ventana hace un mes.

    GANADOR: Manchester City

    No es fácil conseguir una buena relación calidad-precio durante el mercado de transferencias de enero. El Manchester City lo sabe muy bien a su considerable costo. Hace apenas un año, firmaron a cinco jugadores por un total combinado de £177 millones ($241m) - y ninguno de ellos podría considerarse un éxito sin reservas.

    Sin embargo, el City parece haber logrado una pequeña obra maestra este mes al fichar a dos jugadores comprobados de la Premier League, Guehi y Antoine Semenyo, por solo £84m ($115m). Es cierto que pagar £20m ($27m) por un defensor con solo seis meses restantes en su contrato es inusual y, sin embargo, no puede considerarse nada más que una ganga en el caso de Guehi, un internacional inglés con sus mejores años por delante que ha ayudado inmediatamente a Pep Guardiola a resolver su crisis de lesiones en la defensa central.

    Semenyo también ha tenido un impacto instantáneo en el Etihad, lo cual obviamente no es en lo más mínimo sorprendente dado la forma en que estaba en Bournemouth, y, al igual que Guehi, era un jugador que casi todos los rivales de la Premier League del City hubieran querido fichar este mes - principalmente el Liverpool.

    Entonces, aunque el gasto desenfrenado del City el enero pasado no hizo nada para cambiar su campaña, los acuerdos de este año ya los han puesto en una posición mucho mejor para ganar al menos un trofeo entre ahora y el final de la temporada.

    PERDEDOR: Crystal Palace

    El 7 de enero, Oliver Glasner dijo que aunque cada jugador del Crystal Palace estaba disponible por el precio correcto, pensaba que el capitán Guehi se quedaría en Selhurst Park hasta el final de la temporada. Poco más de una semana después, Guehi se había ido, vendido al Man City por £20 millones, lo que ridiculizó la creencia de Glasner de que su capitán solo se iría por "una tarifa muy alta".

    El austriaco, que había luchado tanto para mantener a Guehi el verano pasado, estaba comprensiblemente furioso cuando se enteró del acuerdo con el City y al día siguiente sorprendió a los reporteros al revelar que dejará el Palace cuando su contrato expire al final de la temporada.

    Inicialmente, Glasner insistió en que su sorpresivo anuncio no estaba relacionado con la salida de Guehi, pero después de la derrota de su equipo 2-1 en Sunderland el 17 de enero, admitió que se sentía "abandonado" por el club y lamentó el hecho de que a sus jugadores les habían "arrancado el corazón" antes del partido - una referencia muy obvia y deliberada a la noticia del traslado de Guehi a Manchester.

    La atmósfera en Selhurst Park no ha mejorado en absoluto en el ínterin, con el Palace habiendo pagado una tarifa récord del club por Strand Larsen para reemplazar a Jean-Philippe Mateta, solo para que la mudanza del francés al AC Milan se colapsara, mientras que también fallaron en cerrar un acuerdo por Dwight McNeil, mucha para la intensa frustración del extremo y su pareja. 

    Brennan Johnson, al menos, llegó antes en la ventana y el ex extremo del Tottenham podría aún resultar una adquisición útil, pero un grupo de seguidores que estaba en el paraíso el pasado mayo ahora está tratando de asimilar el escenario de pesadilla de ver a los protagonistas clave de su histórico triunfo en la FA Cup dejar el club.

    Tal es la naturaleza despiadada del fútbol moderno, por supuesto, y aunque hay mucha simpatía por ahí para los fanáticos de las Águilas, no la hay para el presidente Steve Parish, quien infamemente se opuso a ayudar financieramente a los clubes de menor liga perjudicados por la crisis del Covid-19 al escribir, "Los supermercados no están instruidos para ayudar a las tiendas de la esquina". ¡El karma realmente puede ser cruel a veces!

    PERDEDOR: Harvey Elliott

    Harvey Elliott es uno de los jugadores jóvenes más talentosos de Inglaterra. Simplemente no se puede disputar esa afirmación. Justo el verano pasado, Elliott fue el mejor jugador en el Campeonato Europeo Sub-21, con sus cinco goles durante el triunfo de los Young Lions que le valieron el premio al Jugador del Torneo. El único problema era que en ese momento, el Liverpool ya había fichado a Florian Wirtz, terminando con la esperanza que Elliott tenía de convertirse en un titular regular en su rol favorito de mediocampo ofensivo en Anfield. 

    En consecuencia, Elliott decidió a regañadientes dejar el equipo que apoyó desde niño y se unió al Aston Villa en calidad de préstamo. Sin embargo, el acuerdo incluía una obligación de compra condicional, lo que significaba que el movimiento se convertiría en permanente por £35 millones ($48 millones) una vez que Elliott hiciera 10 apariciones para su nuevo equipo - y eso parecía una formalidad, particularmente después de que el joven de 22 años participó en los primeros tres partidos de Villa tras el parón internacional de septiembre. Sin embargo, ahora estamos en febrero y Elliott todavía ha participado solo en siete partidos en todas las competiciones.

    Básicamente, el Villa afectado por el FFP no quiere gastar el poco dinero que tiene en un jugador en el que Unai Emery no está "convencido", y dado que no es necesario en Merseyside, Elliott se ha quedado en el limbo, ya que una transferencia de enero a otro club europeo no era posible ya que a los jugadores se les prohíbe representar a más de dos equipos en la misma temporada.

    Elliott jugó 90 minutos por primera vez esta temporada en el partido de Villa contra el Red Bull Salzburg la semana pasada y comentó en Instagram, "¡Cómo lo he extrañado!", mientras que el capitán Tyron Mings respondió de manera divertida con el meme de Ian Wright '¡Pensé que estabas muerto!'.

    Desafortunadamente, no hay nada particularmente gracioso sobre la situación de Elliott, como Emery reiteró después tanto del partido contra el Salzburg como del choque de la Premier League del domingo contra Brentford, que la postura de Villa no ha cambiado. Todavía no tienen ninguna intención de activar la cláusula de compra entre ahora y el final de la temporada que comenzó con tanta promesa para Elliott, pero que ahora está destinado a terminar en amarga frustración.

    GANADOR: Ademola Lookman

    Ademola Lookman se despidió de "la familia Atalanta" el lunes por la noche. "Después de casi cuatro años, ha llegado el momento de decir adiós," escribió en las redes sociales. "Desde el momento en que llegué a Bérgamo, me recibieron como uno de los suyos y me impulsaron a ser la mejor versión de mí mismo.

    "Juntos, hicimos historia. Campeones de Europa, una noche que ninguno de nosotros olvidará. Anotar un triplete en una final europea y levantar un trofeo con este club después de 61 años de sequía de trofeos se quedará conmigo para siempre."

    Sin embargo, Lookman había estado considerando un movimiento lejos de Atalanta desde aquella noche inolvidable en Dublín en mayo de 2024. Incluso se fue a la huelga el verano pasado para intentar forzar un traspaso al Inter, después de que sorprendentemente los bergamascos rechazaran una oferta de 45 millones de euros de sus rivales de la Serie A porque tenían la intención de esperar por 50 millones de euros.

    Con el beneficio de la retrospectiva, realmente deberían haber dejado que Lookman se fuera en ese momento, ya que solo anotó dos goles más para La Dea antes de que finalmente se vieran obligados a aceptar una oferta de 35 millones de euros del Atlético de Madrid solo un día antes del cierre del mercado de invierno.

    Por supuesto, Atalanta tiene derecho a sentirse un poco decepcionado con Lookman. Aunque ha afirmado todo el tiempo que el club rompió ciertas promesas que le habían hecho, el internacional nigeriano debería haber mostrado al menos un poco más de respeto hacia el club que efectivamente revitalizó su carrera.

    No le importará ahora, por supuesto. A los 28 años de edad, el delantero nacido en Londres ha llegado finalmente al tipo de club europeo de élite que siempre creyó que estaba destinado a representar.

    PERDEDOR: Jean-Philippe Mateta

    No muchos jugadores han tenido un peor día de cierre de mercado que Mateta. Quizás ni siquiera Peter Odemwingie.

    El internacional francés había querido, como era de esperar, salir de un tambaleante Crystal Palace y, una vez que las Águilas acordaron un acuerdo con Wolves por Strand Larsen, el camino estaba despejado para que Mateta completara un sueño de mudarse al AC Milan.

    Sin embargo, después de someterse a un reconocimiento médico en Londres el domingo, pruebas adicionales en París al día siguiente revelaron un problema en la rodilla que llevó al Milan a retirarse de la transferencia propuesta.

    Además del hecho de que debe regresar a un club al que dejó muy claro que quería abandonar, ahora se informa que la lesión detectada podría requerir cirugía, lo que significa que Mateta podría enfrentar hasta tres meses fuera de los terrenos de juego, lo cual sería un desastre absoluto para un jugador que espera formar parte del equipo de Didier Deschamps para el Mundial de este verano en América del Norte.

    De hecho, a la luz del hecho de que el entrenador del Palace, Glasner, reveló que tuvo que dejar fuera de la convocatoria a su delantero estrella para el choque del domingo con Nottingham Forest porque no se sentía en el lugar adecuado para jugar, uno solo puede imaginar lo que pasa por la mente de Mateta ahora.

    PERDEDOR: Lazio

    Lazio mantuvo vivas sus desvanecientes esperanzas de clasificación europea al anotar un gol en el minuto 100 en el enfrentamiento de la Serie A contra el Génova en el Stadio Olimpico el viernes. Sin embargo, solo había 5,000 personas para ver el penalti en el último suspiro de Danilo Cataldi, ya que la mayoría de los seguidores de los Biancocelesti estaban efectivamente en huelga por la falta de inversión en el equipo titular.

    Significativamente, el entrenador Maurizio Sarri comparte la frustración de los fanáticos, por lo que no estaba dispuesto a criticarlos por su ausencia en la entrevista posterior al partido.

    "Han sido semanas difíciles por múltiples razones," dijo el visiblemente agraviado toscano a DAZN. "Estoy contento con la respuesta de mi equipo en una noche muy peculiar sin fanáticos en el estadio. No fue fácil, pero como dije a los chicos, 'Lo que hicieron los fanáticos fue un acto de amor.'"

    Uno puede ciertamente apreciar por qué los seguidores se sintieron obligados a tomar medidas drásticas. Aunque Lazio trajo cinco jugadores durante el mercado de enero, solo lo hicieron por la mitad del dinero que obtuvieron al vender al dúo clave Valentin Castellanos y Matteo Guendozi en los primeros ocho días del mercado de invierno. Para empeorar aún más las cosas, el controvertido presidente del club Claudio Lotito fue captado en cámara culpando a Sarri por querer dejar Lazio, lo cual obviamente no cayó bien con el exjefe del Chelsea.

    "Hace solo 10 días un jugador entró en mi oficina llorando antes de irse, así que no hay problema de relación entre mí y la plantilla," dijo Sarri a DAZN. "Me parece desagradable si dicen que un jugador fue vendido porque no se llevaba bien conmigo, especialmente cuando los jugadores que se han ido me dijeron una versión muy diferente de los eventos." De hecho, Sarri afirmó que algunos jugadores "querían irse porque no ven ninguna ambición en este club".

    En el lado positivo, Lazio finalmente decidió no permitir que Alessio Romagnoli se trasladara a Al-Sadd, pero eso supuestamente fue todo gracias a las protestas públicas y privadas de Sarri, mientras que el agente del defensor afirmó posteriormente que su cliente todavía tenía dinero pendiente en salarios del club. 

    No se sorprendan en absoluto, entonces, si las huelgas de los seguidores continúan en el Stadio Olimpico en las próximas semanas, e incluso podrían intensificarse...

    GANADOR: Paris Saint-Germain

    ¡El Paris Saint-Germain lo ha vuelto a hacer! Después de haber sorprendido previamente al Barcelona fichando a Neymar, Xavi Simons, Lionel Messi y Ousmane Dembele, el equipo de la Ligue 1 convenció a Dro Fernandez de cambiar el Camp Nou por el Parc des Princes durante la ventana de transferencias de enero.

    La deserción de Dro es indudablemente más cercana a la de Simons que a la de Neymar en la escala de pérdidas impactantes, pero solo hay que ver la reacción a su salida para subrayar cuán alto era considerado el atacante de 18 años por los Blaugrana. PSG terminó pagando en realidad 8 millones de euros (6,9 millones de libras) por Dro - 2 millones de euros más que su cláusula de rescisión - en un intento reportado de suavizar las relaciones con el Barça, pero Joan Laporta aún lo llamó "una situación desagradable".

    "Habíamos acordado un nuevo contrato con Dro para cuando cumpliera 18," explicó el presidente Blaugrana, "y, sorprendentemente, su agente nos informó que no podía cumplir con lo acordado."

    Hansi Flick estaba aún más enfurecido por la salida de un jugador que había incluido en la gira de pretemporada del Barça por Japón y Corea del Sur, antes de darle su debut en el equipo senior en septiembre.

    "He puesto mucho esfuerzo en los jóvenes y ayudarlos a mejorar, pero hay mucha gente a su alrededor," dijo Flick. "Hay futbolistas que tienen 17 o 18 años pero que tienen personas que toman decisiones. No quiero decir más."

    Y realmente no lo necesitaba; la frustración de Flick era obvia y totalmente comprensible. El Barça ha perdido otro talento superior, mientras que el PSG ha ganado uno.

    PERDEDOR: La defensa del Chelsea

    Aproximadamente 48 horas antes de que se cerrara el mercado de fichajes, se decía que el Chelsea había ganado la carrera para fichar a Jeremy Jacquet. Sky Sports llegó a afirmar que el francés solo estaba interesado en unirse a los Blues.

    Por lo tanto, fue una sorpresa bastante desagradable para los seguidores del Chelsea -y algunas supuestas fuentes bien informadas- cuando se supo que Jacquet no llegaría a Stamford Bridge este mes, y en su lugar había acordado un traspaso de verano al Liverpool.

    El Chelsea respondió al contratiempo llamando de vuelta a Mamadou Sarr de su cesión en el club hermano Stasbourg, pero el regreso del joven de 20 años a Londres oeste apenas parece la solución a la vulnerabilidad del Chelsea en el centro de la defensa, y no es como si Jacquet hubiera proporcionado el tipo de experiencia que un equipo ridículamente joven necesita desesperadamente.

    Todd Boehly y compañía han gastado muchísimo dinero en los últimos años, pero aunque han reunido a jugadores con mucho talento en el centro del campo y en ataque, aún carecen sorprendentemente de calidad y liderazgo en la defensa.

    El temor obvio ahora para los aficionados es que el centro débil de los Blues podría costarles la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada, lo que solo intensificaría el escrutinio de su estrategia de reclutamiento.

    PERDEDOR: Cristiano Ronaldo

    Al-Nassr se acercó a solo un punto de los líderes de la Saudi Pro League, Al-Hilal, el lunes con una victoria por 1-0 como visitante ante Al-Riyadh. Sin embargo, Cristiano Ronaldo no participó en la victoria vital, y no porque estuviera lesionado o enfermo. Según informes generalizados, el delantero estrella de Al-Nassr efectivamente se declaró en huelga debido a que el club no fortaleció su plantilla durante el mercado de invierno.

    Ronaldo aparentemente siente que el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, que posee los cuatro mejores equipos del país, ha estado favoreciendo a los rivales de Al-Nassr en el mercado de transferencias, y a Al-Hilal en particular.

    Los líderes de la liga ciertamente han hecho algunos buenos negocios en enero, incorporando al exdefensor del Arsenal Pablo Mari, así como al ganador del Balón de Oro Karim Benzema, quien se unió como agente libre después de una disputa con su ex club Al-Ittihad. Fue este último movimiento el que supuestamente llevó a Ronaldo al límite, resultando en que el portugués se negara a jugar contra Al-Riyadh.

    Obviamente, la competitividad de Ronaldo es lo que lo convirtió en una figura legendaria en el juego, y está claro que su fracaso en ganar un honor importante desde que se mudó al Medio Oriente le molesta enormemente. Sin embargo, esto solo parece ser un hombre-niño de 40 años tirando sus juguetes del cochecito una vez más.

    Recuerden, Al-Nassr convirtió a Ronaldo en el jugador mejor pagado del fútbol mundial, al mismo tiempo que lo rodearon de jugadores de alto perfil como Sadio Mane, Joao Felix y Kingsley Coman, con los dos últimos llegando a Al-Awwal Park el verano pasado. ¿Y qué deben pensar sus compañeros de equipo al saber que él claramente cree que no todos son lo suficientemente buenos para un equipo con aspiraciones al título? 

    Entonces, tal vez, el problema no sea una falta de calidad o profundidad en Al-Nassr, sino una falta de liderazgo y responsabilidad de su capitán. Si Ronaldo quería que Al-Nassr gastara aún más dinero en nuevos fichajes, ¡podría haber ayudado reduciendo su salario! 

    GANADOR: Atlético de Madrid

    Es raro que un club logre ganar dinero durante una ventana de transferencias y, sin embargo, termine con un equipo más fuerte, pero eso es lo que el Atlético de Madrid ha logrado hacer, según se argumenta.

    Los Rojiblancos embolsaron 63 millones de euros al vender a los jugadores de la plantilla Conor Gallagher y Giacomo Raspadori al Tottenham y al Atalanta, respectivamente. Luego, en el día de cierre, cerraron un trato de 35 millones de euros por Ademola Lookman antes de fichar a Rodrigo Mendoza del Elche y a Obed Vargas del Seattle Sounders justo antes de que cerrara la ventana.

    Lookman representa indudablemente una mejora con respecto a Raspadori, y aunque su reciente récord en la Serie A no es bueno, eso tuvo mucho que ver con sus diferencias con el club, como lo demuestran sus impresionantes actuaciones para Nigeria en la Copa Africana de Naciones.

    Mendoza, mientras tanto, representa todo un golpe para el Atlético, ya que clubes como Barcelona, Arsenal y Manchester City estaban interesados en el mediocampista de 20 años. Vargas, por su parte, fue uno de los mejores jugadores de la MLS la temporada pasada y ya se ha consolidado en la selección de México de cara a la Copa del Mundo.

    Sería pedir mucho que los nuevos fichajes impulsaran al equipo de Diego Simeone de regreso a la contienda por el título de La Liga, dado que actualmente están a 10 puntos detrás del líder Barcelona, pero los fichajes de último momento definitivamente deberían dar un impulso al Atleti antes de su complicado play-off de la Liga de Campeones contra el Club Brujas a finales de este mes.

    PERDEDOR: El resto de Europa

    Realmente, el Villarreal solo puede culparse a sí mismo por ser uno de los cuatro equipos eliminados de la Liga de Campeones de esta temporada con una ronda aún por jugar. El Submarino Amarillo perdió partidos que nunca debió haber perdido, sobre todo contra Pafos, Copenhague y Ajax. Sin embargo, no cabe duda de que su campaña se vio afectada negativamente por la pérdida del atacante clave Yeremy Pino en agosto.

    "Somos un equipo de la Liga de Campeones", señaló el entrenador Marcelino, "y teníamos un internacional español, pero el Crystal Palace, no uno de los mejores clubes de Inglaterra, vino y lo fichó por una suma significativa de dinero y con un salario más alto del que cualquier equipo español podría pagar."

    Nuevamente, aunque no hay excusa para que el Villarreal solo obtuviera un punto en ocho partidos de la Liga de Campeones, no hay duda de la veracidad de su afirmación sobre los clubes de La Liga (con la notable excepción del Real Madrid) siendo incapaces de competir con sus rivales de la Premier League en el mercado de fichajes.

    Pero no son solo los equipos españoles. En todo el continente, solo Bayern Múnich y Paris Saint-Germain están ahora en condiciones de desafiar incluso a los equipos ingleses de media tabla por los mejores jugadores, como lo subraya el hecho de que los clubes de la Premier League gastaron más dinero que las otras cuatro ligas del 'Big Five' combinadas por segunda ventana consecutiva.

    El resultado neto es una concentración de talento en la Premier League que permitió que cinco de sus equipos avanzaran directamente a los últimos 16 de la Liga de Campeones, mientras que equipos españoles como el Villarreal y el Athletic Club cayeron en el primer obstáculo.

    Por lo tanto, aunque todo este dominio del mercado de transferencias es excelente para el fútbol inglés, es una preocupación para aquellos que quisieran ver ligas igualmente competitivas y de alta calidad en toda Europa.

