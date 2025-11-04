Manchester City, interesado en un acuerdo para fichar al prodigio del Valencia a pesar de que el adolescente rechazó el traslado al Etihad para firmar un nuevo contrato
City reaviva la búsqueda de talento español
Según un informe del medio español Cadena Cope, el City ha renovado su interés de transferencia en Dura, de 17 años.
Se informa que los campeones de la Premier League están haciendo "otro intento" por asegurar al joven, a pesar de haber sido rechazados por el jugador en favor de un nuevo contrato en Mestalla el año pasado.
Se dice que el City está siguiendo de cerca el progreso del internacional sub-17 de España, lo que indica un "serio interés" en el jugador. El informe afirma que el equipo de Pep Guardiola "no se pierde un solo detalle de su progreso" mientras se desarrolla dentro del sistema de la academia del Valencia.
No se especifica si el City está planeando un movimiento para la ventana de transferencias de enero o si esperarán hasta el verano de 2026. Sin embargo, su intención de volver a la mesa por un jugador que previamente los rechazó señala una fuerte creencia en su potencial. Valencia, señala el informe, debe "ser cauteloso" ante los renovados esfuerzos de los gigantes ingleses.
- AFP
¿Quién es Jaume Dura?
Dura, quien no cumplirá 18 años hasta mayo de 2026, es un producto de la prolífica academia del Valencia. Actualmente es el capitán del equipo U19 del club y juega principalmente como mediocampista ofensivo, aunque aún no ha debutado en el primer equipo del conjunto español.
A pesar de su edad, Dura ya es una presencia constante en el panorama juvenil español, habiendo ganado 10 convocatorias y anotado un gol con la selección nacional sub-17 de España. Su habilidad técnica y visión lo han marcado como uno de los talentos más prometedores en su grupo de edad en España, atrayendo la atención de varios clubes importantes de Europa, siendo el interés del City el más persistente.
Dura rechazó anteriormente el traslado al Etihad por un nuevo contrato
El interés actual del City es una continuación de una búsqueda anterior. El club intentó fichar a Dura en 2024, antes de que el joven mediocampista hubiera comprometido su futuro con el Valencia.
Sin embargo, en una muestra significativa de lealtad a su club de infancia, Dura rechazó los avances desde el Etihad en favor de firmar un nuevo contrato a largo plazo. Ese acuerdo, firmado el año pasado, teóricamente lo asegura en el Valencia hasta el 30 de junio de 2027. Este contrato le da al Valencia una posición de negociación fuerte, pero claramente no ha disuadido al City de intentar nuevamente ficharlo.
Estado actual del jugador y recuperación de la lesión
La renovada persecución del City llega mientras Durà está trabajando para volver a estar en plena forma. El adolescente sufrió una lesión que lo obligó a pasar un periodo significativo al margen, interrumpiendo su desarrollo.
Se informa que está empezando a redescubrir su mejor forma este año. Su enfoque actual está en "recuperar su ritmo e intensidad", lo cual es necesario para que pueda completar consistentemente partidos completos de 90 minutos y dar el esperado paso hacia el equipo senior.
- Getty Images Sport
¿Qué sigue?
Cualquier posible acuerdo para el City se complica por las regulaciones de transferencia posteriores al Brexit. Como Dura no es ciudadano del Reino Unido, no puede ser fichado por un club inglés hasta que cumpla 18 años.
El 18 cumpleaños de Dura no es hasta el 15 de mayo. Esto significa que incluso si el City lograra "acordar términos con el Valencia" en enero o durante la ventana de verano de 2025, el jugador no sería elegible para llegar formalmente al Reino Unido hasta que se abra la ventana de transferencias de verano de 2026.
Esto le da al Valencia un escudo a corto plazo contra la pérdida inmediata del jugador, pero el interés persistente de un club de la estatura del City ejerce una presión significativa sobre el equipo de La Liga mientras intentan trazar un futuro a largo plazo para su valioso activo de la academia.