Manchester City incluye a Xabi Alonso entre los candidatos para reemplazar a Pep Guardiola

Según The Telegraph, el Manchester City estaría interesado en nombrar a Xabi Alonso como entrenador este verano en caso de que Pep Guardiola decida abandonar el club. En el entorno del City crece la sensación de que el técnico catalán podría poner fin a su etapa en el Etihad Stadium al término de la temporada, motivo por el cual la directiva ya trabaja en un plan de sucesión.

Aunque el contrato de Guardiola se extiende hasta 2027, el equipo atraviesa un momento irregular. Actualmente se encuentra a seis puntos del líder, el Arsenal, y solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos de Premier League. El pasado fin de semana, además, dejó escapar una ventaja de 2-0 para terminar empatando 2-2 frente al Tottenham Hotspur.

Alonso formaría parte de una lista corta de tres candidatos, junto al exentrenador del Chelsea Enzo Maresca —quien habría comunicado en dos ocasiones a los Blues que mantenía conversaciones con el City, situación que desembocó en su salida de Stamford Bridge— y Cesc Fàbregas, que ha despertado admiración por su trabajo al frente del Como en la Serie A.

El equipo italiano marcha actualmente en la sexta posición del campeonato y se encuentra bien encaminado para lograr la clasificación a competiciones europeas.