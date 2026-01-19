Manchester City
Manchester City cierra la contratación de Marc Guéhi por 23 millones de euros para frenar el interés de sus rivales
Guéhi completa el traspaso al Etihad
El Manchester City anunció oficialmente la incorporación de Marc Guéhi procedente del Crystal Palace. El defensor inglés de 25 años ha firmado un contrato de cinco años y medio que lo mantendrá en el Etihad Stadium hasta el verano de 2031. Internacional con Inglaterra en 26 ocasiones, Guéhi comenzó su carrera en el Chelsea y, tras una destacada cesión en el Swansea City durante la temporada 2020-21 —donde ayudó al equipo a llegar a la final de los play-offs del Championship—, se unió al Crystal Palace.
Tras un sobresaliente verano en la EURO 2024, en el que fue pieza clave para Inglaterra en su camino hasta la final, Guéhi fue nombrado capitán del Palace bajo la dirección de Oliver Glasner antes de la campaña 2024-25. Su primera temporada como capitán lo vio liderar al club hacia su primer gran título europeo y disputar competiciones continentales tras levantar la FA Cup frente al Manchester City en mayo. Posteriormente, sumó la Community Shield en agosto tras vencer al Liverpool en Wembley. En total, Guéhi ha disputado 188 partidos y ha marcado 11 goles con los Eagles.
Guéhi se convierte en la segunda incorporación del Manchester City en la ventana de transferencias de enero, tras la llegada de Antoine Semenyo desde el Bournemouth, elevando el gasto del club en esta temporada a 102 millones de euros.
Lo que dijo Guéhi
Guéhi declaró al sitio oficial del Manchester City: "Estoy realmente feliz y orgulloso de ser jugador del Manchester City. Este paso representa la culminación de todo el esfuerzo que he puesto en mi carrera. Ahora estoy en el mejor club de Inglaterra y rodeado de un equipo increíble de jugadores. Es un sentimiento fantástico poder decirlo. Quiero seguir creciendo, tanto como jugador como persona, y sé que aquí tendré la oportunidad de hacerlo. Amo el fútbol; me ha dado tanto durante tanto tiempo, y poder continuar mi desarrollo en el City es un momento muy especial para mí y para mi familia.
"No puedo esperar para empezar. Quiero conocer a mis nuevos compañeros, entrenar a fondo, entender lo que el entrenador espera de mí y luego mostrar a los aficionados del City de lo que soy capaz."
Viana: “Un talento enorme”
El director de fútbol del City, Hugo Viana, afirmó: "Está claro que Marc ha sido uno de los mejores defensores del fútbol inglés durante bastante tiempo, por lo que estamos encantados de incorporarlo al Manchester City. Creemos que hemos fichado a un talento de primer nivel que nos ayudará a mejorar.
Con solo 25 años, ya ha demostrado ser un líder, un profesional ejemplar y alguien con enormes ganas de seguir creciendo. Es fuerte, tiene cualidades defensivas excepcionales, lee el juego de manera inteligente y aporta pasión y energía cada vez que pisa el campo.
Estamos muy contentos de que haya elegido unirse a nosotros. Marc entra en los mejores años de su carrera, y estoy seguro de que cada aficionado del City estará emocionado por ver todo lo que puede ofrecer con la camiseta celeste."
Guéhi espera debutar en casa contra Wolves
Guehi estuvo muy cerca de unirse al Liverpool el pasado verano, pero el Crystal Palace bloqueó el traspaso en el último día de mercado. Ahora se incorpora a un Manchester City que sigue en la pelea por el título de la Premier League, a siete puntos del Arsenal.
El equipo de Pep Guardiola también tiene un pie en la final de la Carabao Cup tras vencer 2-0 al Newcastle en la ida de semifinales y está en la cuarta ronda de la FA Cup. Guehi no podrá jugar con el City en los partidos de la Champions League contra Bodo/Glimt y Galatasaray, pero estará disponible en las etapas eliminatorias si el equipo avanza.
Se espera que debute en casa contra los Wolves el próximo sábado en la Premier League.
"Es una plantilla con una experiencia increíble", dijo el defensor. "Hay muchos jugadores que han competido al más alto nivel y han ganado mucho. También hay jóvenes emocionantes que quieren demostrar su mejor versión. Con la llegada de Antoine [Semenyo], un jugador increíble que ya se ha mostrado en la Premier League, es fantástico. Solo quiero ayudar, aportar mi parte, integrarme en el grupo y mejorar junto a ellos."
