Los errores de la cantera del Manchester City: el club hizo una fortuna, pero Pep Guardiola ahora lamenta haber vendido a Cole Palmer y otras estrellas jóvenes

El City convirtió su sistema juvenil en una máquina de dinero, pero seguro que les vendrían bien algunos de los jugadores talentosos que vendieron.

"Solo cuando el último árbol haya sido cortado, el último pez pescado y el último río envenenado, nos daremos cuenta de que no podemos comer dinero." Así dice un antiguo proverbio nativo americano. En un contexto futbolístico, Johan Cruyff expresó una idea similar cuando dijo: "Nunca he visto una bolsa de dinero marcar un gol."

Las dos analogías se aplican perfectamente al Manchester City en este momento. La considerable riqueza del City, junto con tener al mejor entrenador del mundo durante casi una década, un reclutamiento líder en la industria y movimientos astutos fuera del campo, sin duda los ha convertido en uno de los mejores equipos del mundo. Pero ahora su riqueza no se está mostrando exactamente, ya que contemplan una racha de siete derrotas y solo una victoria en sus últimos 10 partidos tras su última caída ante la Juventus.

El City tiene la nómina y los ingresos más altos de Inglaterra, y los terceros más altos de Europa, pero su poder financiero no puede ayudarlos a salir de su actual lío, al menos no hasta que se abra el mercado de transferencias de enero. De hecho, el club parece estar pagando un alto precio por no gastar más en la última ventana de transferencias, cuando trajeron solo a Savinho e Ilkay Gundogan a pesar de haber hecho una fortuna vendiendo a Julián Álvarez.

Solo unos meses después de ganar un histórico cuarto título consecutivo de la Premier League, la plantilla serial ganadora de Pep Guardiola parece haberse estancado. Cinco de los 11 jugadores que comenzaron contra Juventus han estado en el club desde 2017, mientras que cinco tienen más de 30 años, con Kevin De Bruyne a los 33 y Kyle Walker y Gundogan ambos a los 34.

El City está clamando por una renovación en la plantilla. Y lo más frustrante para el club debe ser la sensación de que tenían un grupo de jugadores formados en la cantera del club que fueron considerados no lo suficientemente buenos para integrarse al primer equipo, pero que han prosperado en otros lugares. Mientras que jugadores como Phil Foden, Rico Lewis y Oscar Bobb han realizado transiciones exitosas desde el sistema juvenil al equipo de Guardiola, el City ha tendido a ver su cantera más como una fuente de ingresos que como el primer paso para las futuras estrellas del primer equipo. Y eso ahora parece un gran error.