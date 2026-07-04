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France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Malditas 17 copias... Dembélé amenaza el título mundial de Francia

Paraguay vs Francia
Paraguay
Francia
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O. Dembele
Francia

La selección francesa, dirigida por Didier Deschamps, busca recuperar el título mundial conquistado en 2018.

Cuenta con jugadores como Kylian Mbappé, Mickaël Olise y Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025.

Según Le Parisien, desde 1956 ningún ganador del Balón de Oro ha alzado el Mundial al año siguiente. 

A la selección francesa, liderada por Dembélé, le toca intentar romper esa racha negativa.

El Balón de Oro que Dembélé ganó el año pasado, tras llevar al París Saint-Germain a la Liga de Campeones, podría ser un mal presagio para los “Gallos” en el Mundial.

El primero en sufrirlo fue Alfredo Di Stéfano, cuando España no se clasificó para el Mundial de 1958.

El danés Allan Simonsen sufrió lo mismo al quedarse fuera del Mundial de 1978.

  • dembele(C)Getty Images

    Dembélé teme correr la misma suerte que Michel Platini

    En 17 Copas del Mundo con un ganador del Balón de Oro, solo cinco llegaron a la final.

    En 2022, Lionel Messi rompió esa racha tras ceder el trono del Balón de Oro a Karim Benzema. 

    Sin embargo, el entonces delantero del Real Madrid se retiró del torneo por lesión.

    Finalmente, Messi ganó el Mundial con Argentina y luego recuperó el Balón de Oro.

    En Francia, Michel Platini sufrió la misma «maldición» en el Mundial 1986. 

    Pese a llegar tras ganar tres Balones de Oro consecutivos, Francia cayó en semifinales.

    Por eso, Ousmane Dembélé tiene la ocasión no solo de llevar a Francia al título mundial, sino también de romper una de las coincidencias históricas más llamativas del premio individual más prestigioso del fútbol.

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