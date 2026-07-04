La selección francesa, dirigida por Didier Deschamps, busca recuperar el título mundial conquistado en 2018.

Cuenta con jugadores como Kylian Mbappé, Mickaël Olise y Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025.

Según Le Parisien, desde 1956 ningún ganador del Balón de Oro ha alzado el Mundial al año siguiente.

A la selección francesa, liderada por Dembélé, le toca intentar romper esa racha negativa.

El Balón de Oro que Dembélé ganó el año pasado, tras llevar al París Saint-Germain a la Liga de Campeones, podría ser un mal presagio para los “Gallos” en el Mundial.

El primero en sufrirlo fue Alfredo Di Stéfano, cuando España no se clasificó para el Mundial de 1958.

El danés Allan Simonsen sufrió lo mismo al quedarse fuera del Mundial de 1978.